A Pomezia crolla il Movimento 5 Stelle: Veronica Felici (centrodestra) vince al primo turno A Pomezia, provincia di Roma, ha vinto al primo turno la candidata del centrodestra, Veronica Felici. Sconfitte nettamente le candidate del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle.

A cura di Enrico Tata

Veronica Felici ha vinto le elezioni al primo turno ed è la nuova sindaca di Pomezia, provincia di Roma. La candidata del centrodestra ha sconfitto la candidata del centrosinistra, Eleonora Napolitano, e quella del Movimento 5 Stelle, Stefania Padula. I risultati non sono ancora definitivi ed ufficiali, ma quando sono state scrutinate 47 sezioni su 52, Felici si attesta al 54,70 per cento, la candidata del centrosinistra al 23 per cento, e Padula al 15 per cento. Veronica Felici, esponente di Fratelli d'Italia e attualmente assessora nel vicino comune di Ardea e dipendente del comune di Pomezia, era sostenuta da sei liste: Lista civica Felici Sindaco, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e Rivoluzione Ecologista Animalista.

Per quanto riguarda i risultati delle liste (ancora non definitivi), Fratelli d'Italia si attesta intorno al 31 per cento, la Lega all'11,3 per cento e Forza Italia al 5 per cento. Nel campo del centrosinistra, il Partito democratico ha conquistato il 14 per cento delle preferenze.

Non ci sarà, quindi, ballottaggio a Pomezia e per il Movimento 5 Stelle è una sconfitta particolarmente significativa. Il sindaco uscente, Adriano Zuccalà, è un esponente del movimento fondato da Beppe Grillo, recentemente eletto consigliere regionale. Nel 2018 il primo cittadino fu eletto con oltre il 68 per cento delle preferenze. Un trionfo per il Movimento 5 Stelle.