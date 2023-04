Elezioni amministrative in Lazio 2023, l’elenco dei comuni al voto il 14 e 15 maggio Il 14 e il 15 maggio 2023 le elezioni comunali coinvolgeranno 47 comuni del Lazio. Tra questi solo un capoluogo di provincia, Latina, e 12 città sopra i 15.000 abitanti tra cui Fiumicino, Terracina, Anagni, Pomezia, Rocca di Papa, Valmontone, Santa Marinella.

A cura di Redazione Roma

Nel Lazio il 14 e il 15 maggio 2023 sono 47 i comuni che andranno al voto per rinnovare consiglieri comunali e sindaci. Si vota domenica 14 dalle 7.00 alle 23.00 e lunedì 15 dalle 7.00 alle 15.00. I comuni sotto i 15.000 abitanti vanno al voto in un unico turno e il candidato che conquista la maggioranza relativa dei voti diventa sindaco e le liste che lo sostengono ottengono un premio di maggioranza. I comuni sopra i 15.000 abitanti invece eleggono il sindaco con il sistema a doppio turno: se nessuno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti, i candidati che ottengono maggiori preferenze si sfidano al ballottaggio. Eventuali ballottaggi si terranno il 28 e il 29 maggio.

Sono 12 i comuni sopra i 15.000 abitanti coinvolti: Anagni, Ferentino, Aprilia, Latina, Terracina, Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone, Velletri. Di questi San Cesareo e Valmontone vanno a votare per la prima volta con il sistema a doppio turno, dopo che il censimento del 2021 ha certificato l'aumento dei residenti. L'unico capoluogo di provincia Coinvolto è Latina.

I comuni al voto in provincia di Rieti

Belmonte in Sabina

Borgorose

Rocca Sinibalda

Varco Sabino

I comuni al voto in provincia di Frosinone

Amaseno

Anagni

Arpino

Boville Ernica

Ferentino

Filettino

Fiuggi

Pico

Pignataro Interamna

Serrone

Villa Latina

Villa Santa Lucia

Elezioni comunali in provincia di Roma

Affile

Cerrerto Laziale

Cervara di Roma

Fiumicino

Gallicano Nel Lazio

Magliano Romano

Morlupo

Olevano Romano

Pomezia

Rocca di Papa

Roccagiovine

Sacrofano

San Cesareo

Santa Marinella

Segni

Valmontone

Le città al voto in provincia di Latina

Aprilia

Bassiano

Campodimele

Latina

Lenola

Roccagorga

Sonnino

Terracina

Comunali 2023: dove si vota in provincia di Viterbo

Sutri

Valentano

Vallerano

Vignanello

Come si vota alle elezioni comunali

Come previsto dal 1993 i sindaci vengono eletti direttamente dai cittadini con sistema elettorale maggioritario. Per i comuni con meno di 15.000 abitanti il candidato che conquista più voti diventa sindaco, per i comuni più grandi invece è previsto il doppio turno. Si voterà domenica 14 maggio dalle ore 07:00 alle ore 23:00 e lunedì 15 maggio dalle ore 07:00 alle ore 15:00. I cittadini aventi diritto si dovranno presentare presso la propria sezione elettorale muniti di tessera elettorale valida e di un documento d'identità.

La scheda elettorale consegnata ai cittadini prima di entrare in cabina elettorale avrà i nomi dei candidati a sindaco e i simboli delle liste collegate. Si vota tracciando una "x" sul voto del candidato sindaco, o sul voto della lista a cui si intende attribuire la propria preferenza e del candidato sindaco. In caso il voto sia espresso solo alla lista, il voto andrà attribuito automaticamente al candidato da essa sostenuto. È possibile anche il cosiddetto voto disgiunto: gli elettori possono esprimere un voto a un candidato sindaco, e allo stesso tempo attribuire il voto di lista a una forza che sostiene un altro candidato. I cittadini possono esprimere anche la preferenza per i candidati consiglieri, in questo caso secondo il criterio della doppia preferenza di genere: è cioè possibile attribuire la propria preferenza a due candidati (sempre della stessa lista), ma devono essere un uomo e una donna.