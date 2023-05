Risultati elezioni Fiumicino, eletto sindaco Mario Baccini: sconfitto il centrosinistra Il nuovo sindaco è il candidato del centrodestra, Mario Baccini, che ha superato il 50 per cento delle preferenze. Sconfitto il vicesindaco di Esterino Montino, Ezio Di Genesio Pagliuca.

A cura di Enrico Tata

Dopo dieci anni di governo, il centrosinistra viene sconfitto al primo turno a Fiumicino, città del principale aeroporto di Roma. Il nuovo sindaco è il candidato del centrodestra, Mario Baccini, che ha superato il 50 per cento delle preferenze. I risultati non sono definitivi, ma l'ex ministro si attesta intorno al 56 per cento. Candidato del centrosinistra è Ezio Di Genesio Pagliuca, il vicesindaco di Esterino Montino, l'ex primo cittadino di Fiumicino che ha amministrato la città per un decennio. Il centrosinistra si è fermato intorno al 40 per cento, il candidato del Movimento 5 Stelle, Walter Costanza è al 2 per cento e Claudio Cutolo, lista Fiumicino Libera Cutolo Sindaco è all'uno per cento.

"Ora è definitivo, Mario Baccini è il nuovo Sindaco di Fiumicino. Finisce l'immobilismo, inizia una nuova era per la Città. Il centrodestra vince, la Lega vince", ha annunciato su Facebook la capogruppo della Lega alla Regione Lazio, Laura Cartaginese.

"Siamo in presenza di dati ancora non definitivi, sembrerebbe profilarsi un grande successo, se verranno confermati i primi dati, se così fosse allora posso dire che ha vinto il nostro programma, per una città che si candida a diventare tra le più importanti d'Italia per lo sviluppo che l'attende", ha dichiarato all'agenzia all'AdnKronos Baccini, quando il risultato non era ancora certo. "Lavoreremo sulla comunità giovane, la nostra è una città che è infatti in controtendenza, dove crescono i giovani, e proprio a loro dobbiamo dare garanzie di sviluppo e lavoro", ha dichiarato l'ex ministro.

Di Genesio Pagliuca ha ammesso la sconfitta: "Congratulazioni a Mario Baccini, ora faremo un'opposizione leale ma senza sconti. A lui il compito di guidare una città che ha in piedi i nostri tanti progetti. Vigileremo su ogni azione, ogni atto, ogni proposta per fare in modo che quanto fatto nei dieci anni in cui abbiamo amministrato il comune non venga reso vano. Saremo all'opposizione proponendo i valori e le idee in cui crediamo. Ci conforta, tuttavia, il fatto che negli ultimi 20 anni non si era registrato un dato così buono del centrosinistra neanche quando abbiamo vinto. Ora sappiamo che questi siamo noi, liberi da chi salta da una parte all'altra a seconda della convenienza. Da qui ripartiremo per costruire il futuro di una coalizione che ha dimostrato lealtà e trasparenza".