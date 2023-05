Francesco Giannetti nuovo sindaco di Terracina: centrodestra batte nettamente il centrosinistra “Grazie mia Terracina”, il commento su Facebook del nuovo sindaco Francesco Giannetti, che ha battuto nettamente i suoi avversari.

Francesco Giannetti è il nuovo sindaco di Terracina, provincia di Latina. Il centrodestra ha battuto nettamente il centrosinistra, con il nuovo sindaco che avrà il compito di riuscire a voltare pagina dopo l'inchiesta Free Beach che ha portato all'arresto dell'allora prima cittadina Roberta Tintari. "Grazie mia Terracina", il commento su Facebook del nuovo primo cittadino.

Il candidato del centrosinistra, Fabrizio di Sauro si attesta attualmente intorno al 15 per cento (i risultati non sono ancora ufficiali e mancano all'appello molte sezioni elettorali, ma il vantaggio appare incolmabile). Poco distante c'è Alessandro Di Tommaso, già consigliere comunale del Pd e poi assessore con il centrodestra. Intorno al 4 per cento si ferma il candidato dei Verdi, Gabriele Subiaco. Si attesta intorno all'uno per cento Massimiliano Cesare Fornari, il candidato del Movimento Popolare Nazionale Forza & Coraggio.

Giannetti era appoggiato da una coalizione che comprende Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e la lista civica Francesco Giannetti. Il nuovo sindaco ha avuto anche il merito di aver riunito la coalizione di centrodestra dopo anni di divisioni. Alle elezioni del 2020, infatti, finirono al ballottaggio proprio Tintari, candidata di Fratelli d'Italia poi eletta, e Valentino Giuliani, sostenuto da Lega e Forza Italia. Al primo turno Tintari aveva raggiunto il 43,76% e Giuliani il 33 per cento. Al ballottaggio l'ex sindaca vinse con il 54%.

Quanto all'inchiesta Free Beach sulle concessioni balneari e sugli appalti a Terracina, un mese fa la procura di Latina ha inviato 32 avvisi di garanzia a carico di altrettanti indagati. Tra questi, anche l'ex sindaca Tintari.