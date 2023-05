Matilde Celentano vince le elezioni a Latina, chi è la sindaca di centrodestra che ha battuto PD e 5Stelle Matilde Celentano ha vinto le elezioni a Latina: non sono ancora arrivati i risultati di tutte le sezioni, ma la vittoria della coalizione che sostiene Celentano appare netta e schiacciante.

La candidata del centrodestra, Matilde Celentano, è la nuova sindaca di Latina. Non sono ancora arrivati i risultati di tutte le sezioni, ma la vittoria della coalizione che sostiene Celentano appare netta e schiacciante. Battuto il candidato del centrosinistra e sindaco uscente, Damiano Coletta, che ha ammesso la sconfitta.

I risultati delle elezioni a Latina

Attualmente il centrodestra si attesta al 70 per cento, con Coletta fermo al 20 per cento. Questo il verdetto delle elezioni amministrative che arrivano dopo il voto di giugno 2022 (con la vittoria di Coletta al ballottaggio e la riconferma a sindaco di Latina), il ricorso al tar che ha parzialmente annullato quel risultato, le successive elezioni, in alcune sezioni, dello scorso settembre e la sfiducia al sindaco Coletta. Negli ultimi mesi la città è stata amministrata da un commissario prefettizio.

Celentano era sostenuta da Fratelli D’Italia (primo partito a Latina), Matilde Celentano Sindaco Rinascimento Sgarbi Fare Latina, Lega, Forza Italia e Udc. Coletta era sostenuto da Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Latina Bene Comune e la lista Per Latina 2032 Coletta Sindaco. Non si sono presentati altri candidati.

Chi è Matilde Celentano, la nuova sindaca di Latina

La sindaca è nata a Carbonia, in Sardegna, il 14 ottobre del 1959. Arriva in provincia di Latina quando ha 13 anni e vive per tre anni a San Felice Circeo. Poi si trasferisce a Latina, dove frequenta le scuole superiori e consegue la maturità. Nel 1987 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma. Nel 1991 presso l’Università degli Studi di Milano consegue la Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione Perfezionamento in Posturologia e Chinesiterapia. Attualmente Celentano è dirigente medico della Asl di Latina.