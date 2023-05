Elezioni a Latina 2023, seggi aperti fino alle 15: gli orari di spoglio e risultati in diretta

La legge elettorale per le elezioni comunali in Italia prevede l‘elezione diretta del sindaco da parte dei cittadini aventi diritto. Per i comuni sopra i 15.00 abitanti, qualora nessuno dei candidati raggiungesse il 50% più uno dei consensi, è previsto il ballottaggio: ovvero gli elettori saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere il sindaco tra i due candidati che hanno avuto maggiori consensi al primo turno.

È prevista poi la possibilità del voto disgiunto: si può quindi accordare il proprio voto di lista a una forza non collegata al candidato sindaco prescelto. Se si vota solo una lista, il voto di preferenza per il sindaco andrà automaticamente a quello sostenuto da tale lista.

Gli elettori per quanto riguarda i voti di preferenza per i consiglieri comunali, possono esprimere fino a due preferenze seguendo il criterio della doppia preferenza di genere: possono quindi indicare due candidati, ovviamente nella stessa lista, scegliendo un uomo e una donna. Si può ovviamente esprimere un solo voto di preferenza, in questo caso è indifferenze se sia uomo o donna.