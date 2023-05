Elezioni comunali 2023, orari e quando arrivano i risultati: urne aperte fino alle 15, ultime notizie in diretta

Nei comuni con oltre 15mila abitanti per eleggere il sindaco al primo turno è necessario ottenere almeno la maggioranza assoluta. Se nessuno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti validi è previsto il ballottaggio tra i due candidati più votati.

A ciascun candidato sindaco possono essere associate una o più liste elettorali, contenenti i candidati alla carica di consigliere. Si può esprimere il voto sia a un sindaco che a una lista a lui collegata. Oppure è possibile apporre un contrassegno solo sulla lista, e in questo caso il voto va automaticamente al sindaco collegato. Si può esprimere il voto disgiunto, cioè indicare un candidato sindaco e una lista non collegata a questo. Oppure è possibile votare solo per il sindaco, e in questo caso l'elettore rinuncia a esprimere un voto per il consiglio comunale.

L'elettore può anche esprimere fino a due voti di preferenza (nei comuni con più di 5mila abitanti), scrivendo il cognome del candidato negli appositi spazi. Nel caso in cui si esprimano due preferenze queste dovranno andare a candidati di sesso diverso.

In caso di ballottaggio entro 7 giorni dal voto del primo turno le liste appartenenti a candidati che non sono andati al secondo turno possono decidere di sostenere uno dei candidati ancora in corsa. Al secondo turno il candidato che ha ricevuto più voti è eletto sindaco, determinando in aggiunta un premio di maggioranza per le liste a lui collegate.

Per quanto riguarda il consiglio comunale il sistema elettorale con cui vengono ripartiti i seggi è proporzionale. Il 60% dei seggi è assegnato alle liste collegate al sindaco eletto. Il resto dei seggi è diviso tra le altre liste con soglia di sbarramento e in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. I primi ad avere un posto sono i candidati sindaci che non hanno vinto, seguono i candidati consiglieri in base alle preferenze ottenute.

Nei comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti il sistema adottato per eleggere il consiglio è di tipo maggioritario e anche in questo caso avviene contestualmente all'elezione del sindaco. Vince il candidato sindaco che ha ricevuto più voti e si procede a ballottaggio solo nell'eventualità di un pareggio. Alla lista del candidato sindaco vincitore sono assegnati 2/3 dei seggi in consiglio. Alle altre liste i rimanenti seggi proporzionalmente ai voti ottenuti. I candidati sindaco sconfitti vengono eletti in consiglio, a patto che la lista collegata abbia ottenuto un numero di voti sufficiente ad assicurare almeno un seggio.