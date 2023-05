Risultati elezioni amministrative 2023 nei Comuni della Campania: al ballottaggio Torre del Greco, Marano e Scafati L’esito del voto delle elezioni amministrative 2023 nei principali comuni della Campania. A Pomigliano vince Russo per la settima volta. Ballottaggio a Torre del Greco e Marano.

A cura di Pierluigi Frattasi

Arrivano i primi risultati dagli scrutini delle elezioni amministrative 2023, che in Campania hanno visto chiamati al voto 84 Comuni il 14 e 15 maggio scorsi. A Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, torna il sindaco socialista Lello Russo rieletto per la settima volta a 83 anni. Si va al ballottaggio, invece, domenica 28 e lunedì 29 maggio, negli altri due comuni maggiori: Torre del Greco e Marano di Napoli. A Torre del Greco sfida tra Luigi Mennella (Pd-M5S) e l’ex sindaco Ciro Borriello, a capo di una coalizione di centrodestra con Forza Italia. A Marano tra due settimane si dovrà scegliere tra Matteo Morra, candidato Pd, e il civico Michele Izzo. Vittoria al primo turno, invece, a Quarto per Antonio Sabino (Pd-M5S) e a Ottaviano per Biagio Simonetti (FdI-Fi).

Il voto nelle province campane

L'affluenza alle urne in Campania è stata del 64,56%. In linea con quella della precedente tornata del 65,07%. Di seguito l'esito del voto delle elezioni amministrative 2023 nei principali Comuni della Campania, divisi per province:

Area metropolitana di Napoli

A Torre del Greco, uno dei comuni più popolosi chiamati al voto in Campania, l’affluenza alle urne è stata del 59,18%. Nessuno dei candidati ha superato la soglia del 50% più uno ed è risultato eletto al primo turno. Si andrà quindi al ballottaggio tra 15 giorni. La sfida è tra Luigi Mennella (46,04%), avvocato penalista, candidato di Pd, M5S, Europa Verde, moderati e Sinistra Civica Ambientalista, e l’ex sindaco Ciro Borriello (43,96%), medico, candidato del centrodestra con Forza Italia, ma senza Fratelli d’Italia, già primo cittadino nel 2007 e nel 2014, prima di cadere per un’inchiesta giudiziaria nel 2017.

A Marano di Napoli, finora retto da un commissario, l’affluenza è stata del 50,53%. Si va al ballottaggio tra Matteo Morra (24,98%), candidato per Pd, Centro Democratico e Demos tra gli altri, e Michele Izzo (21,44%), candidato civico.

A Pomigliano d’Arco, ex roccaforte di Luigi Di Maio, l’affluenza è stata del 64,25%. Eletto al primo turno l’ex sindaco Lello Russo con 15.487 preferenze (72,58%), che subentra a Gianluca Del Mastro, l’ex sindaco eletto nel 2020 con quello che fu definito il primo laboratorio politico M5S-Pd e sfiduciato a febbraio. A Pomigliano Pd e M5S non hanno presentato il simbolo.

A Quarto, nell’area flegrea, affluenza al 60,20%. Antonio Sabino, candidato Pd-M5S, vince con il 68,52%.

A Boscoreale affluenza al 63,31%. Eletto sindaco Pasquale Di Lauro, candidato M5S e civiche, con il 53,96%. Ha battuto Francesco Faraone (46,04%), sostenuto dal centrodestra tra cui Fi e FdI.

A Ottaviano affluenza al 71,02%. Eletto sindaco Biagio Simonetti, a capo di una coalizione Fi-FdI, col 58,86% dei voti. Il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello ha commentato: “Ho riportato Forza Italia al successo. Forza Italia è tornata a vincere”.

A Qualiano affluenza al 67,97%. Eletto sindaco Raffaele De Leonardis, candidato di FdI, con il 66,90%. Ha superato Antonio Castaldo (civico) al 15,85% e Massimiliano Porcelli (Pd M5S) al 10,04%.

A Cercola, dove si è registrata un’affluenza del 60,27%, si va al ballottaggio tra Biagio Rossi (49,11%), sostenuto dal Movimento 5 Stelle e civiche, e Antonio Silvano (42,31%) candidato del centrosinistra col Pd.

A Casamicciola Terme, uno dei comuni di Ischia devastati dalla frana dello scorso novembre che ha mietuto 12 vittime, l’affluenza è stata del 67,76%. Rieletto sindaco Giosi Ferrandino (55,02%), europarlamentare di Azione, battendo gli avversari Giuseppe Silvitelli (1.974 voti, 43,17%) e Caterina Iacono (83 voti, 1,82%). Ferrandino era già stato sindaco di Casamicciola nel 2002.

Provincia di Caserta

A Marcianise l’affluenza è stata del 72,59%. Eletto sindaco Antonio Trombetta (50,13%), candidato di centrodestra, che ha prevalso con 11.415 voti su Lina Tartaglione, ferma al 49,87%, con una coalizione Pd-M5S.

A Maddaloni l’affluenza è stata del 64,03%. Eletto sindaco Andrea De Filippo, uscente del centrodestra, col 70,45%.

Provincia di Salerno

A Scafati l’affluenza è stata del 70,30%. Si va al ballottaggio tra due settimane tra Pasquale Aliberti (40,98%) ex sindaco candidato del centrodestra con Forza Italia, e Corrado Scarlato (27,30%), candidato renziano sostenuto da civiche. Fuori Michele Grimaldi, candidato Pd-M5S.

A Pontecagnano Faiano affluenza al 70,56%. Riconfermato il sindaco uscente Peppe Lanzara (58,48%) sostenuto dal Pd, che batte Giuseppe Bisogno per il centrodestra.

Provincia di Benevento

A Ceppaloni, nel Sannio, roccaforte di Clemente Mastella, sindaco di Benevento, l’affluenza è stata del 76,14%. Eletto sindaco Claudio Cataudo (53,87%) candidato di centrodestra, contro il primo cittadino uscente mastelliano Ettore De Blasio (46,13%).

Provincia di Avellino

A Montesarchio, in provincia di Avellino, l’affluenza è stata del 68,78%. Eletto sindaco Carmelo Sandomenico, col 65,14%.

A Nusco, la città di Ciriaco De Mita, eletto sindaco Antonio Iuliano col 42,43%, suo ex consigliere comunale.