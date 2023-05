Cala ancora l’affluenza alle Amministrative in Campania. Il caso Cairano: 50 candidati e 63 al voto L’affluenza alle elezioni amministrative 2023 in Campania conferma il calo delle passate tornate. A Cairano (Avellino) quasi più candidati che votanti.

A cura di Redazione Napoli

L'affluenza elettorale in Campania continua il suo crollo drammatico: alla chiusura dei seggi della tornata di elezioni amministrative tenutesi ieri e oggi, il dato di affluenza nella nostra regione fa registrare una partecipazione al voto complessiva pari al 64,74 per cento dei votanti degli 84 comuni chiamati al voto in questa regione.

L'affluenza al voto più alta è stata registrata nel comune di Giungano, in provincia di Salerno, dove ha votato l'84,63 per cento degli aventi diritto. Il comune con l'affluenza più bassa è stato invece Cairano, in provincia di Avellino, con un'affluenza pari al 25,64 per cento. Cairano era anche il comune più piccolo della Campania chiamato ad eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare il consiglio comunale con appena 275 cittadini iscritti alle liste elettorali. Un caso particolarissimo: 5 candidati a sindaco, in tutto fra aspiranti fascia tricolore e consiglieri cinquanta candidati, uno ogni 5 abitanti, uno ogni 3 votanti, la stranezza di ben 3 liste espressione del mondo militare e soltanto 63 votanti. Alla fine ha vinto Maria Antonietta Russo che prende il posto di Luigi D’Angelis, primo cittadino del borgo altirpino per tre mandati consecutivi. Nei comuni con più di 60mila abitanti Marano di Napoli segna l'affluenza più bassa d'Italia: è andato a votare solo il 50,5%, un maranese su due.