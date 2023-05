Risultati elezioni comunali Teramo 2023: Gianguido D’Alberto confermato sindaco Il sindaco uscente di Teramo, Gianguido D’Alberto, è stato confermato al primo turno, con il 54% dei voti. Sconfitto il candidato di centrodestra, Carlo Antonetti.

Gianguido D'Alberto è stato confermato sindaco di Teramo al primo turno, con il 54% dei voti. Era sostenuto sia dal Partito democratico che dal Movimento Cinque Stelle. Ha trionfato sullo sfidante di centrodestra, Carlo Antonetti, che è rimasto al 36%, e si prepara quindi per un secondo mandato.

Chi è Gianguido D'Alberto, confermato sindaco di Teramo

Classe 1977, D'Alberto è originario di Cosenza. Laureato in Giurisprudenza all'università di Teramo, si era poi avvicinato al mondo della politica oltre dieci anni fa, quando nel 2010 aveva iniziato a lavorare in Consiglio regionale in Abruzzo come esperto tecnico-giuridico. Nel 2018 ha deciso di candidarsi alla carica di primo cittadino della città, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Cinque anni fa aveva strappato la vittoria al secondo turno, quando aveva vinto al ballottaggio contro Giandonato Morra, del centrodestra.

I risultati degli altri candidati

Il sindaco uscente riconfermato si era presentato a questa tornata sostenuto sia dal Partito democratico che dal Movimento Cinque Stelle. Gli altri due sfidanti erano Carlo Antonietti, sostenuto dalla coalizione di centrodestra di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, e la civica Maria Cristina Marroni. Il primo si è fermato al 36%, la seconda non ha raggiunto il 10%,

I dati definitivi dell'affluenza a Teramo

Per quanto riguarda l'affluenza, anche a Teramo il dato registrato è stato in calo rispetto all'ultima tornata. Questa volta si è infatti recato a votare il 66,44% degli aventi diritto: cinque anni fa era andato alle urne il 67,20% degli elettori. Il calo, comunque, è in linea con quello nazionale.