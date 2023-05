Elezioni comunali in Lazio 2023: affluenza al 13,73% alle ore 12 Domenica 14 e lunedì 15 maggio si vota in 47 Comuni del Lazio. Ecco i dati sull’affluenza alle ore 12 di oggi.

A cura di Alessia Rabbai

Oggi si vota per eleggere sindaci e consiglieri di quarantasette Comuni del Lazio, tra i quali un solo capoluogo di provincia, ossia Latina. Le urne sono aperte oggi e domani. Sabato 14 maggio gli elettori possono andare a votare dalle ore 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle ore 7 alle 15. Successivamente si procederà con lo spoglio, dodici tra i Comuni alle urne potrebbero andare al ballottaggio il 28 e 29 maggio tra i quali Anagni e Ferentino in provincia di Frosinone; Aprilia, Latina e Terracina in provincia di Latina; Fiumicino, Pomezia, Rocca di Papa, San Cesareo, Santa Marinella, Valmontone e Velletri in provincia di Roma. Le informazioni relative alla giornata elettorale verranno aggiornati man mano che arriverà il dato dell'affluenza.

Nelle principali città al voto, ricordiamo velocemente chi sono i candidati che si sfidano alla carica di sindaco: a Latina, unico capoluogo di provincia del Lazio alle urne la scelta è tra il sindaco uscente Damiano Coletta, candidato civico sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e dal Movimento Cinque Stelle e la candidata di centrosinistra Matilde Celentano; A Fiumicino ci sono quattro candidati: Ezio Pagliuca Di Genesio (centrosinistra), Mario Baccini (centrodestra), Walter Costanza (Movimento 5 Stelle), Claudio Cutolo (Fiumicino Libera). A Pomezia la sfida è al femminile, in quanto tre su quattro candidati alla carica di primo cittadino sono donne: Veronica Felici, sostenuta da una coalizione di centrodestra); Giacomo Castro, sostenuto da una lista civica; Eleonora Napolitano, candidata del centrosinistra; Stefania Padula per il Movimento 5 Stelle.

Il dato dell'affluenza alle ore 12 alle elezioni comunali in Lazio 2023