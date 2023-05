Elezioni a Latina 2023: affluenza all’13,36% alle ore 12 Alle elezioni di Latina 2023 ha votato il 13,36% degli elettori alle ore 12. Un dato in calo rispetto quello registrato alle ultime amministrative.

A cura di Alessia Rabbai

Affluenza ai seggi del Comune di Latina è all'13,36 per cento alle ore 12 di domenica 14 maggio. Alle ultime elezioni amministrative in città allo stesso orario il 18,86 per cento, dunque la percentuale è in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. L'affluenza a livello nazionale è poco più del 14 per cento, più bassa rispetto alla volta scorsa in cui i cittadini dei vari comuni italiani si sono recati alle urne. Si potrà votare oggi, domenica 14 maggio, fino alle ore 23 e domani, lunedì 15 maggio, dalle ore 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio per il conteggio delle schede. A sfidarsi per la carica di sindaco del capoluogo pontino l'amministratore uscente Damiano Coletta e Matilde Celentano.

Coletta è candidato civico sostenuto dalla coalizione di centrosinistra e dal Movimento Cinque Stelle, mentre Celentano è sostenuta da una coalizione di centrodestra. Latina è l'unico Comune del Lazio ad andare al voto, con i suoi 150mila cittadini aventi diritto, i quali potranno recarsi alle urne tra oggi e domeni, per esprimere la propria preferenza su uno dei due candidati, che diventerà il nuovo amministratore o amministratrice della città. Stavolta non è previsto il ballottaggio, dato che i candidati sono due e che non è possibile che uno di loro non raggiunga il 50% più uno dei voti.

Alle elezioni di Latina 2023 ha votato il 13,36% degli elettori. Le prossime proiezioni saranno comunicate alle ore 19 e poi alle ore 23 di domenica 14 maggio e l'articolo verrà aggiornato con i nuovi dati, per mantenervi sempre aggiornati. Gli elettori possono esprimere la loro preferenza attraverso il voto disgiunto, con una doppia preferenza di genere. Nel fac-simile della scheda elettorale di Latina ci sono i due candidati sindaco e le nove liste che li sostengono. Coletta si è ricandidato, sostenuto dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che a inizio maggio è andata a Latina accolta da un bagno di folla con lo slogan "il cambiamento non si deve fermare".