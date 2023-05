Elezioni Latina 2023, il fac simile della scheda elettorale: sfida a due per eleggere il sindaco Oggi e domani urne aperte anche a Latina per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. I seggi chiudono alle 23.00. Si sfidano il sindaco uscente Damiano Coletta (il candidato di Latina Bene comune sostenuto da PD e Movimento 5 Stelle) e Matilde Celentano, esponente di Fratelli d’Italia che è la candidata del centrodestra.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni amministrative 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi domenica 14 maggio 2023 dalle 7.00 e alle 23.00, e domani lunedì 15 maggio dalle 7.00 alle 15.00, gli elettori e le elettrici aventi diritto, sono chiamati a rinnovare il consiglio comunale di Latina e a scegliere il sindaco. Sono solo due i candidati, quindi non ci sarà eventuale ballottaggio. A sfidarsi ci sono il sindaco uscente, sostenuto da centrosinistra e Movimento 5 Stelle Damiano Coletta e la candidata del centrodestra Matilde Eleonora Celentano. La legge elettorale prevede l'elezione diretta del sindaco, quindi gli elettori potranno barrare direttamente il nome del candidato prescelto, e poi esprimere anche un voto di lista (collegata o meno al candidato sindaco prescelto). Per quanto riguarda le preferenze di lista si possono esprimere scrivendo i nomi (massimo due, un uomo e una donna) nelle apposite righe. Sulla scheda elettorale riprodotta di seguito in fac simile compaiono in tutto nove liste, quattro in appoggio a Coletta e cinque a Celentano.

Il fac simile della scheda elettorale alle elezioni Latina 2023

La scheda elettorale che i cittadini riceveranno prima di recarsi in cabina elettorale con i due candidati sindaco e le nove liste in tutto che li sostengono.

Chi sono i candidati

A sfidarsi come ricordato sono Damiano Coletta, il medico ed ex calciatore che alla guida di Latina Bene Comune nel 2016 a sorpresa vinse le elezioni. Coletta nel 2021, con il sostegno anche del PD e del centrosinistra, vinse nuovamente le elezioni ma viene sfiduciato non avendo la maggioranza in consiglio. Ora prova l'impresa per la terza volta. La sua sfidante è sostenuta da tutto il centrodestra (nel 2016 e nel 2021 i partiti della coalizione si era presentato diviso. Matilde Eleonora Celentano, già capogruppo di Fratelli d'Italia anche lei viene dalla professoressa medica, è il nome su cui il centrodestra ha puntato per riconquistare quella che considera una sua roccaforte da sempre.

Cosa serve per votare

Per votare i cittadini si dovranno recare al seggio negli orari indicati muniti di tessera elettorale valida (si consiglia di controllare sempre che ci sia spazio per il timbro apposto al momento della consegna delle schede), e di un documento d'identità valido.

Come si vota alle elezioni comunali il 14 e 15 maggio 2023

Come detto la legge elettorale per le elezioni comunali prevede l'elezione diretta a doppio turno del sindaco per i comuni sopra i 15.000 abitanti. A Latina però gli elettori troveranno sulla scheda solo due candidati, quindi non ci sarà ballottaggio. Il sistema elettorale prevede la possibilità di esprimere il voto disgiunto: si può quindi scegliere di assegnare il proprio voto di lista a una forza che non sostiene il candidato sindaco prescelto. I cittadini potranno scegliere anche di votare solo il candidato sindaco, senza esprimere una preferenza di lista. Il voto è valido anche se si traccia un segno sopra la lista e non sul nome del sindaco: in questo caso il voto è attribuito direttamente al candidato sostenuto dalla lista favorita. Per quanto riguarda le preferenze di lista si possono esprimere seguendo il principio della doppia preferenza di genere: l'elettore potrà dunque scegliere uno o due candidati della stessa lista a cui accordare il proprio voto, scrivendo il nome accanto al simbolo nelle righe prestampate. Nel caso si voglia esprimere la propria preferenza per due candidati, questi dovranno essere obbligatoriamente un uomo e una donna.