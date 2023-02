Elezioni Lazio 2023, si vota anche oggi per le regionali: orari dei seggi e affluenza in diretta

Le elezioni regionali in Lazio 2023 in diretta, oggi è l'ultimo giorno per votare: seggi aperti fino alle ore 15.00. L'affluenza di domenica è stata in netto calo rispetto al 2018: alle 23 ha votato appena il 26% degli aventi diritto al voto e soprattutto Roma ha fatto registrare un dato molto basso, con appena il 23%. È probabile che oggi, alla chiusura dei seggi, non venga raggiunto neanche il 40 per cento, un dato negativo record per quanto riguarda l'affluenza. Nel 2018 (ma si votava in contemporanea con le elezioni politiche) si era attestata al 66%.

I candidati per il ruolo di governatore della Regione Lazio sono Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa e candidato del centrodestra, Alessio D’Amato, ex assessore alla Sanità per il Pd e Terzo Polo, Donatella Bianchi, conduttrice televisiva e giornalista candidata con il Movimento 5 Stelle. In corsa per la presidenza anche Rosa Rinaldi e Sonia Pecorilli. Gli ultimi sondaggi politici danno per favorito Francesco Rocca, che potrebbe vincere con oltre il 40 per cento delle preferenze.

Si può esprimere la propria preferenza per un solo candidato, per una sola lista (e in questo caso il voto si estenderà anche al candidato associato alla stessa), oppure votare per una lista e un candidato collegato alla stessa. La legge elettorale, inoltre, prevede anche il voto disgiunto: si può votare dunque per un candidato alla presidenza e per una lista non collegata allo stesso. È possibile esprimere, inoltre, una o due preferenze, scrivendo a fianco della lista il cognome dei candidati scelti: obbligatoria la doppia preferenza di genere. Vince il candidato più votato, alle elezioni regionali infatti non è previsto il ballottaggio. Disponibile qui il fac-simile della scheda elettorale.

