Proiezioni regionali Lazio 2023: Rocca vince con il 52%, D’Amato al 34%, Bianchi al 10% Secondo le prime proiezioni sulle elezioni regionali del Lazio, il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, è in vantaggio rispetto ai principali avversari, Alessio D’Amato e Donatella Bianchi.

A cura di Enrico Tata

Secondo le prime proiezioni, Francesco Rocca, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, è in netto vantaggio sui suoi principali avversari, Alessio D'Amato e Donatella Bianchi. L'ex presidente della Croce Rossa avrebbe conquistato, secondo la prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai il 52 per cento delle preferenze, con il candidato del centrosinistra staccato al 34,7 per cento e la candidata del Movimento 5 Stelle al 10,6 per cento.

Ricordiamo che le proiezioni si basano su risultati reali che arrivano da seggi campione. Gli exit poll, invece, sono basati su interviste realizzate all'uscita dei seggi e quindi non su voti realmente espressi. Le proiezioni indicano un vantaggio netto di Rocca, ma non si tratta ancora di un risultato ufficiale, lo spoglio è ancora in corso e aggiornato in tempo reale. Sul sito del ministero dell'Interno cominciano ad essere pubblicati i primi risultati delle sezioni che hanno già terminato lo scrutinio, ma si tratta di dati molto parziali (anche se la vittoria del centrodestra appare praticamente scontata). Lo spoglio è cominciato subito dopo la chiusura dei seggi alle ore 15.

Chi ha vinto nel Lazio secondo proiezione Opinio per Rai: Rocca davanti

Secondo la prima proiezione del consorzio Opinio per Rai, Rocca si attesterebbe al 52 per cento. Staccato D'Amato al 34,7 per cento e la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, al 10,6 per cento.

Proiezione Tecnè per Mediaset: Rocca al 50,4%, D'Amato al 37,1%

Secondo la prima proiezione Tecnè, su un campione del 39 per cento e un margine di errore del +/- 3 per cento, Rocca si attesterebbe al 50,4 per cento, D'Amato al 37,1 per cento e Donatella Bianchi al 10,4 per cento.

Proiezioni Swg La7: Rocca al 53,7%, D'Amato al 32%

Secondo la prima proiezione Swg per La7, copertura 11%, Rocca si attesta al 53,7% e D'Amato al 32%. Donatella Bianchi, la candidata del Movimento 5 Stelle, conquisterebbe l'11,8% delle preferenze.