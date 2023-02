Exit Poll Regionali nel Lazio, Rocca avanti con il 48-52%, D’Amato al 29-33% e Bianchi al 14-18% Sono stati pubblicati i primi exit poll sulle elezioni regionali del Lazio: il candidato del centrodestra, Francesco Rocca, conquisterebbe tra il 48-52% delle preferenze secondo SkyTg24.

A cura di Enrico Tata

Sono arrivati i risultati dei primi exit poll sulle elezioni regionali del Lazio: Francesco Rocca, candidato del centrodestra, è in netto vantaggio con il 48-52% delle preferenze. Secondo il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, con il 29-33% e al terzo posto la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi con il 14-18%. Ricordiamo che gli exit poll si basano su interviste agli elettori realizzate all'uscita dei seggi e non si basano, quindi, su dati reali. Successivamente verranno pubblicate le prime proiezioni, che

I primi instant poll sulle regionali del Lazio: per Sky Rocca al 48-52%

Secondo gli instant poll a cura di Quorum/YouTrend per Sky, Francesco Rocca è al 48-52%. Secondo Alessio D'Amato con il 29-33%. Ricordiamo che gli instant poll sono sondaggi effettuati il giorno delle votazioni (ma non al di fuori dei seggi).

I primi exit poll sulle regionali del Lazio: per Rai Rocca al 50-54%

Stando ai primi exit poll realizzati dal Consorzio Opinio Italia per la b, Rocca è al 50-54 per cento. D'Amato secondo con il 30-34%.

Dalle 15.45, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere diffuse anche le prime proiezioni sul risultato dei candidati, ma anche per quanto riguarda il risultato ottenuto dalle singole liste.

Gli intention poll Tecnè per Mediaset: Rocca sopra al 50%

Secondo gli intention poll realizzati da Tecnè per Mediaset, Francesco Rocca è sopra al 50% (50-54%). D'Amato è al 31-35% e Donatella Bianchi al 10,5-14,5 per cento. Gli intention poll sono sondaggi effettuati il giorno stesso o nei giorni precedenti alle elezioni.

Chi vince le regionali nel Lazio secondo La7

I primi trend diffusi da Swg per la Maratona Mentana in diretta su La7 vedono in testa Francesco Rocca, vicino alla maggioranza assoluta. Fra pochi minuti verranno pubblicate le prime proiezioni, sempre a cura dell'istituto Swg.

Gli insight poll di Lab 21.01: Rocca in netto vantaggio

Secondo gli insight poll pubblicati da Lab 21.01 di Roberto Baldassari, Rocca è tra il 48% e il 52%. D'Amato è secondo con percentuali che vanno dal 27 al 31 per cento. Bianchi 14-18%.

