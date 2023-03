Donatella Bianchi si è dimessa da consigliera regionale: era candidata presidente del Lazio per M5S Donatella Bianchi si è dimessa da consigliera regionale del Lazio. Al suo posto subentra Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia. Per Bianchi si parla di una candidatura alle elezioni europee del 2024.

A cura di Enrico Tata

Donatella Bianchi si è dimessa da consigliera regionale. Era la candidata presidente della Regione Lazio per il Movimento 5 Stelle alle elezioni del 12 e 13 febbraio scorsi. La giornalista aveva conquistato oltre 7mila preferenze nella circoscrizione di Roma. "Rispettiamo la sua decisione e la ringraziamo per l'energia e la passione che ha dimostrato durante la campagna elettorale. La sua candidatura di servizio, a capo di una coalizione, è stata una scelta che abbiamo apprezzato e le auguriamo che la strada professionale che ha deciso di continuare a percorrere sia ricca di soddisfazioni", hanno scritto in una nota congiunta, Valerio Novelli, Roberta Della Casa, Marco Colarossi e Adriano Zuccalà, neo eletti consiglieri regionali per il Movimento fondato da Beppe Grillo.

Donatella Bianchi lascia, potrebbe correre per il M5S alle Europee

Stando a quanto filtrava da ambienti 5 Stelle già in campagna elettorale, Donatella Bianchi potrebbe essere candidata con il Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del 2024. A suo favore gioca il fatto che è tuttora in vigore nel Movimento la regola dei due mandati, che impedisce a molti esponenti di spicco di candidarsi a far parte del Parlamento europeo.

Al posto di Donatella Bianchi entra Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia

Al posto di Donatella Bianchi subentra come consigliere regionale Adriano Zuccalà, ex sindaco di Pomezia. "Posso solo ringraziare tutte le persone, i gruppi locali, le associazioni, i comitati che mi hanno supportato in questa breve ma intensa campagna elettorale. Ho sentito in ogni stretta di mano, perfino abbracci, la riconoscenza per quanto fatto in questi anni sotto la bandiera del Movimento 5 Stelle, e questo è avvenuto non solo nella mia città ma in ogni città che mi ha accolto nelle scorse settimane", ha dichiarato l'ex primo cittadino.

"I buoni numeri registrati su Pomezia, che ci ha visto raccogliere il doppio della percentuale rispetto all'andamento regionale, e' una magra consolazione se si osserva l'andamento generale del M5s, ma adesso dobbiamo ripartire grazie alla nuova struttura che si sta definendo, forti dei nostri valori e dei nostri principi. Al primo consiglio regionale, vista la rinuncia di Donatella Bianchi, sarò presente anche io, insieme a Valerio Novelli, Roberta Della Casa e Marco Colarossi. Il nostro compito sarà arduo perché in numero esiguo rispetto ai 10 anni passati, ma daremo il massimo per portare avanti le istanze del nostro programma", si legge ancora nella nota diffusa su Facebook.