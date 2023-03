Francesco Rocca dopo l’incontro con Giorgia Meloni: “Terrò la delega alla Sanità” Francesco Rocca, il nuovo presidente della Regione Lazio, ha annunciato che terrà la delega alla Sanità. Entro venerdì si conoscerà la composizione della giunta.

A cura di Natascia Grbic

"Terrò la delega alla Sanità": lo ha dichiarato il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dopo aver incontrato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Ha inoltre confermato che la giunta sarà formata entro venerdì.

"Incontrerò i coordinatori regionali dei partiti della coalizione – ha aggiunto – e, come da impegni, venerdì annuncerò la giunta". A chi gli ha chiesto se ci fossero problemi di equilibri interni ai partiti, ha dichiarato: "Non era tanto questione di equilibri, ho condiviso con lei le mie idee su come lavorare insieme per raggiungere il miglior risultato possibile. Sono molto sereno, c'è grande serenità, grande voglia di fare, si parte tranquillamente".

Che Francesco Rocca tenesse per sé la delega alla Sanità era nell'aria dall'inizio del mandato. L'ex presidente della Croce Rossa Italiana più volte ha attaccato i suoi predecessori proprio sul tema della sanità pubblica, criticandone la gestione dem di questi ultimi dieci anni.

Francesco Rocca, quindi, terrà la delega che era appartenuta all'assessore uscente e sfidante alle elezioni regionali Alessio D'Amato. Da definire ancora la ripartizione degli altri assessorati: le trattative tra i vari partiti, infatti, sarebbero ancora in corso. Si sarebbe dovuto tenere oggi un vertice con i rappresentanti dei vari partiti interni alla coalizione per la ripartizione delle cariche. Cosa che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe creato non pochi malumori, soprattutto tra Udc e Lega. Sembra che il Carroccio stesse pensando addirittura di appoggiare esternamente la legislatura.

Il 13 marzo, invece, è la data in cui si insedierà il Consiglio regionale del Lazio: Giancarlo Righini, consigliere eletto con il maggior numero di preferenze nelle liste provinciali, ha convocato la prima seduta proprio per quella giornata, alle 11 del mattino. Durante la riunione sarà eletto il presidente del Consiglio regionale, i vicepresidenti e i consiglieri regionali. Dopodiché prenderà ufficialmente via la legislatura.