Rocca e la sua giunta, accordo vicino per gli assessori alla Regione Lazio: verso l’annuncio Tra giovedì e venerdì il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncerà gli assessori che comporranno la giunta. Trattative ancora in corso tra i partiti.

A cura di Enrico Tata

Tra giovedì e venerdì il nuovo presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, annuncerà gli assessori che comporranno la sua giunta. Lo ha dichiarato lo stesso ex presidente della Croce Rossa nei giorni scorsi. L'accordo non è stato ancora formalizzato, ma nelle prossime ore è in programma un vertice con tutti i rappresentanti dei partiti che compongono la coalizione di centrodestra per riempire le ultime caselle.

Intanto, nelle ultime ore, l'Udc ha puntato i piedi. Forti di un consigliere eletto, vorrebbero anche un loro assessore. Si legge in una nota congiunta firmata da Marco Di Stefano, capogruppo Udc in Assemblea capitolina e coordinatore Udc per il Lazio, e dai responsabili provinciali dell'Udc: "Chiediamo con forza al nostro segretario nazionale Lorenzo Cesa di rivendicare la dignità politica di un alleato che non può attendere in Consiglio regionale gli importanti atti votati nella giunta presieduta dal Presidente Rocca: relegarci a tale ruolo significa metterci nelle stesse, identiche condizioni in cui si troveranno le opposizioni".

Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia di una possibile rottura con la Lega, che avrebbe addirittura ipotizzato l'appoggio esterno alla giunta di Rocca. Intanto il nuovo presidente avrebbe già scelto il suo capo di gabinetto. Secondo quanto ricostruisce l'agenzia di stampa Nova, dovrebbe trattarsi di Giuseppe Pisano. Ex presidente del collegio dei revisori della Croce rossa italiana, ha 61 anni ed è iscritto all'ordine dei commercialisti e all'albo dei revisori legali dei conti.

Nuova giunta della Regione Lazio, in corso trattative sugli assessori

Come detto la composizione della nuova giunta della Regione Lazio è in dirittura di arrivo, ma le trattative non sono ancora concluse. La base da cui partire per la chiusura dell'accordo è il numero di assessori in quota Fratelli d'Italia, con il partito di Giorgia Meloni forte di 22 consiglieri e il 24 per cento delle preferenze contro l'8 per cento di Lega e Forza Italia, il 2 per cento della lista Civica e l'1,60 per cento dell'Udc. Al massimo, ricordiamo, Rocca può nominare 10 assessori e occorre garantire la rappresentanza di genere.

Chi saranno i nuovi assessori della Regione Lazio

A Fratelli d'Italia potrebbero spettare 6 o 7 assessorati, ma in nessuna bozza di accordo sono previsti posti per Udc e Civica. Il problema da risolvere per Rocca consiste nel numero di posti riservati a Lega e Forza Italia: due ciascuno oppure uno per la Lega, in caso Pino Cangemi venisse nominato presidente del Consiglio Regionale.

Per Fratelli d'Italia restano sicuri Giancarlo Righini, che ha conquistato più preferenze di tutti, Roberta Angelilli, Fabrizio Ghera, Uno tra Massimiliano Maselli e Antonello Aurigemma entrerebbe in giunta, con l'altro destinato a fare il capogruppo (oppure il presidente d'aula in caso di spostamento di Cangemi nel ruolo di assessore). Spazio anche per una o due donne, probabilmente Laura Allegretti, eletta a Viterbo, e Laura Corrotti.

Giancarlo Righini

Per quanto riguarda la Lega il nome designato per un ruolo da assessore dovrebbe essere quello di Pasquale Ciaccarelli. Per Forza Italia i nomi sono Giorgio Simeoni e Pino Simeone.