Le prime parole di Francesco Rocca dopo vittoria nel Lazio: “Primo obiettivo intervenire su sanità”

A cura di Enrico Tata

"E' stata una corsa breve ma intensa. Prevale ora il senso di responsabilità, che è enorme", ha dichiarato Francesco Rocca, nuovo presidente della Regione Lazio. Il candidato del centrodestra ha vinto nettamente le elezioni regionali del Lazio con oltre il 50 per cento dei consensi. Sull'astensione record, Rocca ha sottolineato che "dieci anni di governo di centrosinistra hanno allontanato i cittadini. Ci impegneremo per far tornare fiducia e partecipazione".

Il primo obiettivo, ha dichiarato il neo governatore, "è quello di risollevare la sanità, oggi distante dai cittadini e che li mortifica. Nel Lazio si usa ancora il fax per cercare i posti letto negli ospedali. I posti letto spesso ci sono, ma l'individuazione è lenta e farraginosa". Non è escluso che la delega sulla sanità resti nelle mani di Rocca: "Se la terrò? Sicuramente la sanità la seguirò molto da vicino. Ancora non ho preso una decisione ma fa parte delle riflessioni".

Sulla giunta, il nuovo presidente ha detto che sarà probabilmente pronta entro 18/19 giorni: "Non mi farò imporre alcun nome per la giunta. Ma da tutti c'è la voglia di fare tanto e bene. Ho delle idee che devo però esporre. Quello che ho in mente non lo ‘scoprirò' stasera ma dovrò parlare con tutta la coalizione. Comunque, saremo all'altezza di formare una squadra straordinaria".

Dal palco del suo comitato elettorale all'Eur, Rocca ha anche ringraziato lo sfidante del centrosinistra, Alessio D'Amato, "che mi ha telefonato per riconoscermi la vittoria. Da questo momento tanta responsabilità. Tanti uomini e donne che lavoreranno per ridare dignità e fiducia a questa regione".