Elezioni regionali 2023, a Roma astensionismo record: ha votato solo il 33,1% dei cittadini Roma è la provincia con la percentuale più bassa di persone che si sono recate a votare. Un dato che riflette anche quanto accaduto nella città: i cittadini andati alle urne sono solo il 33,1%.

A cura di Natascia Grbic

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Roma è la provincia del Lazio dove l'astensionismo è stato maggiore. L'affluenza si è fermata al 35,17% rispetto al 44,86% di Frosinone, al 39,74% di Latina, al 43,75% di Rieti e al 44,09 di Viterbo. Alle scorse elezioni, si erano recati alle urne il 65,46 degli aventi diritto: quasi il doppio rispetto al risultato registrato a distanza di cinque anni.

Nella città di Roma ha votato solo il 33,1% degli aventi diritto. Il municipio dove si è votato di più è il II (39,16%), mentre quello dove l'astensione è stata più alta è il VI, quello delle Torri, con il 27,55%. Dai dati emersi finora, hanno votato più gli uomini rispetto alle donne, il 34,23% contro il 32,11%.

L'affluenza più bassa di sempre

L'astensionismo non è mai stato così alto: in tutto il Lazio ha votato il 37,19% dei cittadini, un record negativo di affluenza che finora non si era mai visto in Italia. Il ‘primato' era spettato finora all'Emilia Romagna con le elezioni del 2014, dove aveva votato il 37,71% dei cittadini, seguita dalla Calabria nel 2021 con il 44,86%. Nessuno avrebbe mai pensato che le elezioni regionali del Lazio segnassero un dato così basso: i sondaggi effettuati nelle scorse settimane, infatti, davano l'affluenza tra il 54% e il 69%. Una stima lontanissima da quanto avvenuto realmente, con il risultato più basso nella storia della Repubblica.

Il nuovo presidente della Regione è Rocca

Le elezioni hanno visto la netta vittoria di Francesco Rocca sugli altri candidati. Gli scrutini non sono ancora terminati, ma ormai è chiaro che la presidenza della Regione Lazio andrà al centrodestra. Rocca, infatti, al momento ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze, contro il 35% di Alessio D'Amato e il 12% di Donatella Bianchi. "È stata una corsa breve ma intensa. Prevale ora il senso di responsabilità, che è enorme", le prime parole dopo la vittoria schiacciante. "Dieci anni di governo di centrosinistra hanno allontanato i cittadini. Ci impegneremo per far tornare fiducia e partecipazione".