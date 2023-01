Sondaggi elezioni Lazio, avanti il centrodestra: Pd e 5 Stelle insieme arriverebbero al 50% Il vantaggio di Francesco Rocca e del centrodestra su Alessio D’Amato sarebbe di oltre 9 punti percentuale: i risultati dell’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali del Lazio.

A cura di Enrico Tata

Secondo un sondaggio BiDiMedia per Roma Today, il vantaggio di Francesco Rocca e del centrodestra su Alessio D'Amato sarebbe di oltre 9 punti percentuale. Una ulteriore conferma dei precedenti sondaggi condotti sulle elezioni regionali del Lazio che si terranno il 12 e il 13 febbraio, tra meno di un mese.

Elezioni regionali Lazio, il nuovo sondaggio Bidimedia

Secondo i risultati di questo sondaggio Bidimedia, Rocca conquisterebbe il 45,1 per cento delle preferenze. Da notare che ben il 35 per cento dei voti alla sua coalizione andrebbero a Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Gli altri due partiti principali del centrodestra, Lega e Forza Italia, precipiterebbero al 4 per cento. Il candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato, arriverebbe al 36 per cento e la candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, si fermerebbe al 15,3 per cento delle preferenze. Stando alla rilevazione, D'Amato è molto forte a Roma città, dove sarebbe primo con oltre il 45 per cento delle preferenze, ma molto debole nelle province del Lazio, dove Rocca supererebbe abbondantemente il 50 per cento.

Regionali Lazio, Pd e 5 Stelle condannati a perdere

Pd e 5 Stelle insieme sarebbero riusciti a conquistare il 50 per cento circa delle preferenze, secondo i dati Bidimedia, rendendo così la partita con il centrodestra più combattuta di quel che sembrerebbe. Un dato interessante è che oltre il 50 per cento degli elettori di Bianchi, D'Amato e del Terzo Polo, hanno dichiarato che avrebbero votato, sicuramente o molto probabilmente, un candidato unitario. Il 20 per cento degli elettori di Italia Viva e Azione e il 26 per cento degli elettori di Bianchi, tuttavia, ha votato che ‘sicuramente' non avrebbe votato un candidato unico Pd-5 Stelle-Terzo Polo.

Nel 2018 Nicola Zingaretti vinse le elezioni regionali con il 32,9 per cento. Il Partito democratico in quell'occasione si fermò al 21 per cento, ma oggi, secondo l'ultimo sondaggio, arriverebbe al 17,5 per cento. Il candidato del centrodestra, Stefano Parisi, arrivò al 31 per cento, ma a fare la differenza, nella battaglia tra centrodestra e centrosinistra, fu il risultato del Movimento 5 Stelle, con Roberta Lombardi che conquistò il 27 per cento.

Gli altri sondaggi sulle elezioni del Lazio

Secondo l'ultimo sondaggio realizzato da Izi e pubblicato il 29 dicembre, il candidato del centrodestra Rocca vincerebbe le elezioni con il 42,6 per cento. D'Amato si fermerebbe al 34,8 per cento e Donatella Bianchi conquisterebbe il 18 per cento delle preferenze. Una successiva rilevazione, pubblicata il 9 gennaio scorso, aveva sondato la possibilità di un ticket D'Amato-Bianchi. La coppia, con D'Amato presidente e Bianchi vice, avrebbe conquistato il 45 per cento delle preferenze, contro il 44 per cento di Rocca. Come noto, Bianchi ha escluso un'alleanza con il Partito democratico.