Sondaggi elezioni Lazio, Rocca avanti: Pd e 5 Stelle divisi consegnano la Regione al centrodestra

A cura di Enrico Tata

Pd e 5 Stelle insieme potrebbero superare il centrodestra, ma separati si preparano a consegnare la vittoria alle elezioni regionali del Lazio a Francesco Rocca. Questo il quadro che emerge dall'ultimo sondaggio realizzato da Izi e pubblicato su La Repubblica. Il candidato di Giorgia Meloni arriverebbe al 42,6 per cento delle preferenze, con Alessio D'Amato che si fermerebbe al 34,8 per cento e Donatella Bianchi al 18,3 per cento. Occorre sottolineare che proprio la candidata del Movimento 5 Stelle è stata annunciata soltanto da poche ore, quindi è possibile che nei prossimi giorni il suo gradimento salga oppure, viceversa, si abbassi. In ogni caso, appare difficile che Bianchi possa rosicchiare qualche punto percentuale al centrodestra. In sintesi, quindi, il centrodestra sembra avviato alla vittoria anche alla Regione. Se in extremis, un'ipotesi che al momento appare lontana dalla realtà, Pd e 5 Stelle trovassero un accordo, i giochi per la conquista del Lazio potrebbero riaprirsi.

Izi: "Continua il suicidio dell'opposizione anche nel Lazio"

"Continua il suicidio dell’opposizione, centrosinistra e M5s, che si consegnano alla destra anche in Regione Lazio, così come avvenuto alle elezioni politiche e in Parlamento. La mancata alleanza tra centrosinistra e M5S letteralmente regala la vittoria agli avversari e quindi al candidato della coalizione di centrodestra Francesco Rocca. Senza un’alleanza nell’area di centrosinistra, la coalizione di centrodestra vincerebbe con qualsiasi altro candidato o candidata", ha commentato Giacomo Spaini, amministratore delegato di Izi Spa.

Sondaggi elezioni regionali, Fdi primo partito

Per quanto riguarda le percentuali dei partiti, Fratelli d'Italia confermerebbe il primo posto ottenuto alle elezioni politiche e si attesterebbe al 32,4 per cento, più 1 per cento rispetto alle consultazioni di settembre. Stabile il Partito democratico intorno al 18 per cento, con il Movimento 5 Stelle che invece cresce di qualche punto e passerebbe dal 14,8 per cento al 16,5 per cento. Da sottolineare anche che in un precedente sondaggio con Fabio Rampelli candidato, il centrodestra avrebbe superato il 50 per cento, una percentuale ben più ampia rispetto a quella che conquisterebbe Francesco Rocca (e c'è tutta una campagna elettorale per confermare o smentire questo possibile risultato). Occorre ricordare, tuttavia, che il Movimento 5 Stelle ancora non aveva ufficializzato il suo candidato all'epoca della precedente rilevazione Izi.