Sondaggi regionali Lazio: Rocca in netto vantaggio su D’Amato, ma Bianchi supera il 20% I risultati dell’ultimo sondaggio Quorum realizzato per SkyTg24 sulle elezioni regionali del Lazio. Rocca in vantaggio su D’Amato. Bianchi al 20,8%.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesco Rocca ancora in netto vantaggio su D'Amato, ma attenzione a Donatella Bianchi: la candidata del Movimento 5 Stelle ha superato il 20%. Questa è la situazione, a due settimane dalle elezioni regionali nel Lazio, che emerge dall'ultimo sondaggio Quorum realizzato per SkyTg24. Il candidato del centrodestra vincerebbe con il 40,8 per cento, in leggero calo rispetto alle precedenti rilevazioni. Non è però Alessio D'Amato a recuperare terreno (potrebbe conquistare il 32,4 per cento), ma Donatella Bianchi, data al 20,8 per cento. Gli astenuti e gli indecisi sarebbero il 44,3 per cento.

Secondo i cittadini la prossima giunta dovrà intervenire nei primi 100 giorni per migliorare la situazione nella sanità, 59 per cento, nella gestione dei rifiuti, 48 per cento, e nel lavoro, 41 per cento. Il 31 per cento ha suggerito come priorità il trasporto pubblico, il 26 per cento l'abiente e il 24 per cento la viabilità.

I risultati dell'ultimo sondaggio Quorum: Bianchi sopra il 20%

Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio Quorum, realizzato il 26 gennaio.

Francesco Rocca, per il centrodestra 40,8%

Alessio D’Amato, per il centrosinistra e il Terzo Polo 32,4%

Donatella Bianchi, per il Movimento 5 Stelle 20,8%

Rosa Rinaldi, per Unione Popolare 2,5%

Sonia Pecorilli, per il Partito Comunista Italiano 1,8%

Fabrizio Pignalberi, sostenuto da Quarto Polo e Insieme per il Lazio 1,7%

Indecisi/Astenuti 44,3%

L'ultimo sondaggio Swg: centrodestra al 45,6%

Secondo un sondaggio Swg, realizzato per il Messaggero lo scorso 26 gennaio, Rocca si attesterebbe tra il 43 e il 47 per cento. D'Amato riuscirebbe a conquistare una percentuale di voti che va dal 32 al 34 per cento e Donatella Bianchi tra il 15 e il 19 per cento. Per quanto riguarda le liste, la coalizione di Rocca è al 45,6 per cento e il centrosinistra è al 33,4 per cento: