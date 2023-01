Sondaggi elezioni Lazio, per Piazza Pulita Rocca al 44%, D’Amato al 36%: centrosinistra non recupera Stando ai risultati di un sondaggio realizzato da Piazza Pulita, la trasmissione tv di La 7 condotta da Corrado Formigli, Rocca conquisterebbe il 44 per cento delle preferenze alle regionali del Lazio e D’Amato si fermerebbe al 36 per cento.

Il centrodestra è ancora in largo vantaggio in vista delle elezioni regionali nel Lazio. Il centrosinistra sembra ancora in dietro e, almeno per il momento, non si sta assistendo ad un recupero marcato ed evidente. Stando ai risultati di un sondaggio realizzato da Piazza Pulita, la trasmissione tv di La 7 condotta da Corrado Formigli, Rocca conquisterebbe il 44 per cento delle preferenze e D'Amato si fermerebbe al 36 per cento. La candidata del Movimento 5 Stelle, Donatella Bianchi, si fermerebbe al 16 per cento. Il 4 per cento degli intervistati ha dichiarato di preferire altri candidati.

D'Amato più forte delle sue liste, Rocca più debole della coalizione

Per quanto riguarda le liste, quelle del centrodestra si confermano, come emerso già dai precedenti sondaggi, più forti del candidato (45,2 per cento), e quelle di centrosinistra leggermente più deboli (35,6 per cento) del candidato. Tuttavia, almeno per il momento, D'Amato non appare in grado di colmare il gap con Rocca. Diverso il discorso, come sottolineato dai sondaggisti, se centrosinistra e Movimento 5 Stelle si fossero presentati alle elezioni del 12 e 13 febbraio con un candidato unico.

Regionali Lazio, i risultati del sondaggio di Piazza Pulita

I risultati del sondaggio di Piazza Pulita si basano su 800 interviste complete ad altrettanti cittadini residenti nel Lazio. Sono state realizzate il 18 gennaio.

Francesco Rocca: 44,0

Alessio D'Amato: 36,0

Donatella Biachi: 16,0

Altri: 4,0

Ecco i risultati per quanto riguarda le liste collegate ai candidati: