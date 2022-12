I candidati alle elezioni regionali nel Lazio 2023: nomi e liste Il 12 e il 13 febbraio elettori ed elettrici del Lazio verranno chiamati a rinnovare il consiglio regionale e a eleggere il governatore. Tutti i candidati dalle forze politiche e le liste che li sostengono.

Finita con qualche mese d'anticipo l'era Zingaretti, una stagione di governo di centrosinistra del Lazio durata dieci anni, il 12 e il 13 febbraio del 2023 elettori ed elettrici sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo governatore. Sono al momento tre i candidati in corsa: Francesco Rocca è il nome indicato da Fratelli d'Italia e sostenuto da tutto il centrodestra; Alessio D'Amato corre per PD, Terzo Polo e altre forze del centrosinistra; Donatella Bianchi è la candidata del Movimento 5 Stelle e delle liste ad esso collegate.

Grande favorito è Francesco Rocca,dato avanti nei sondaggi: come è accaduto per le elezioni nazionali che hanno portato alla vittoria del centrodestra e al Governo Meloni, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle sembrano destinati a perdere. Un risultato determinato anche dalla legge elettorale regionale che non prevede il ballottaggio: viene eletto presidente il candidato che conquista la maggioranza relativa dei voti.

Unione Popolare candiderà invece Rosa Rinaldi, già sindacalista della Fiom e deputata di Rifondazione Comunista. La lista dei candidati e delle liste a essi collegati è ancora in via di definizione: il termine della consegna ufficiale agli uffici elettorali di elenchi e candidature è il 9 gennaio.

Alessio D'Amato

Alessio D'Amato è il candidato del Partito Democratico sostenuto dal Terzo Polo (Italia Viva e Azione), e da altre forze di centrosinistra (Sinistra Civica Ecologista, Demos, Psi, Pop, Volt, Radicali, +Europa, Europa Verde, Possibile). Assessore uscente alla Sanità della giunta Zingaretti, il suo volto è divenuto noto a livello nazionale durante la fase più acuta della pandemia di Covid-19.

Francesco Rocca

Per correre per la poltrona di governatore della Regione Lazio Francesco Rocca si è dimesso da presidente della Croce Rossa Italiana. Avvocato penalista e poi manager e commissario della Sanità, è stato scelta come "tecnico d'area" da Giorgia Meloni e dagli alleati. Il cuore che batte a destra da sempre ma senza tessera di partito in tasca, è stato considerato il nome giusto anche per competere con l'esperienza di Alessio D'amato. È sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc, Noi Moderati.

Donatella Bianchi

Sfumato ogni accordo con PD, il Movimento 5 Stelle che ha partecipato all'ultima parte di legislatura governando con il centrosinistra, ha scelto la corsa in solitaria con il sostegno di Sinistra Italiana e Coordinamento 2050. Una coalizione che sosterrà la giornalista e presidente del WWF Italia Donatella Bianchi, nota per condurre da quasi vent'anni la trasmissione Linea Blu. "Incarna a pieno i valori del Movimento", così Giuseppe Conte al momento dell'annuncio.

Rosa Rinaldi

Unione Popolare, la forza della sinistra d'alternativa di Luigi De Magistris composta tra le altre forze da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, corre da sola candidato Rosa Rinaldi. Ex sindacalista della Fiom Cgil e parlamentare del Prc, ha partecipato al secondo governo Prodi in qualità di sottosegretaria al Ministero del Lavoro e precedentemente aveva ricoperto il ruolo di vicepresidente della Provincia di Roma.