Le liste della Lega alle elezioni nel Lazio 2023: i candidati al Consiglio Regionale Le liste della Lega alle elezioni regionali del Lazio a sostegno di Francesco Rocca, tra conferme e nuovi nomi l’immagine di un partito ormai consolidato nel territorio.

La Lega si presenta alle prossime elezioni regionali nel Lazio dopo anni di radicamento nella regione, non solo a Roma ma anche nelle province, che ne fanno una forza politica ormai consolidata. Sembra difficile bissare il risultato del 2018, quando al suo massimo storico a livello nazionale alle regionali nel Lazio la Lega toccava il 10% dei consensi, ma il partito di Matteo Salvini punta a un risultato significativo.

Nella lista sono presenti molti dei consiglieri regionali uscenti, a cominciare dal capogruppo Orlando Tripodi, e poi Giuseppe Cangemi, Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli, Paolo Della Rocca, Daniele Giannini. All'appello manca solo Sergio Pirozzi, l'ex sindaco di Amatrice che è entrato nel gruppo della Lega dopo essersi candidato governatore alla scorsa tornata elettorale con una sua lista civica. In lista troviamo molte new entry, tra cui Mauro Antonini, ex elemento di spicco di CasaPound entrato da circa un anno nella Lega a Roma.

Regionali Lazio 2023, i nomi dei candidati della Lega

I candidati per la provincia di Roma

Cangemi Giuseppe Emanuele

Cartaginese Laura

Della Rocca Paola

Giannini Daniele

Ballico Daniela

Bonini Marco

Bruognolo Tonj Junior

De Carolis Catia

Di Paolo Emanuela

Federici Eugenia

Fanuli Eloisa

Leopardi Giorgio

Pavoncello Angelo

Antonini Mauro

Baldassarri Alessandra

Baldini Stefano

Bassi Giampaolo

Berishvili Liana

Borelli Alessandro

Cosolo Helga

Della Cortiglia Maria Teresa

Di Lorenzo Mariacristina

Felici Roberta

Francia Fabiola

Fucile Antonio

Laganà Bruno

Mangiò Giuseppa

Papparella Luigi Giovanni

Renzi Cinzia

Scali Salvatore

Siciliano Luca

Teatini Alessandra

I candidati per la provincia di Rieti

Calisse Mariano

Principessa Sara

I candidati per la provincia di Viterbo

Bartolini Emanuela

Cepparotti Elisa

Ciocchetti Edoardo

Pellegrini Carlo

I candidati per la provincia di Latina

Tripodi Orlando detto Angelo

Carnevale Massimiliano

Di Rocco Antonio

Fanti Patrizia

Felicetti Federica

Norcia Sara

I candidati per la provincia di Frosinone