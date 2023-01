Le liste del Partito Democtatico alle elezioni nel Lazio 2023: i candidati al Consiglio Regionale La lista del Partito Democratico per le elezioni regionali nel Lazio del 12 e 13 febbraio. Nel simbolo anche il nome del candidato sostenuto dai dem, l’assessore uscente alla Sanità Alessio D’Amato. Molti i consiglieri uscenti in cerca di riconferma, ma anche diverse novità.

A cura di Redazione Roma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lazio 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra big e new entry i nomi dei candidati della lista del Partito Democratico per le elezioni regionali nel Lazio, che gli elettori troveranno sulla scheda elettorale il prossimo 12 e 13 febbraio e per i quali potranno esprimere una doppia preferenza (un uomo e una donna). Nel simbolo depositato c'è anche il nome del candidato governatore sostenuto della lista dem e da altre sei liste, ovvero Alessio D'Amato, l'assessore uscente alla Sanità.

Capolista è il vicepresidente della Regione Lazio (e recordman di preferenze nel 2018) Daniele Leodori. Della squadra di governo uscente troviamo candidato anche Massimiliano Valeriani, assessore a Casa e Rifiuti, Alessandra Troncarelli assessora alle Politiche Sociali. Tra i consiglieri uscenti cercano la riconferma Eleonora Mattia, Sara Battisti, Cristiana Avenali, Pier Michele Civita , Michela Califano, Salvatore La Penna, Enrico Panunzi. Già consigliere regionale dal 2013 al 2018, Mario Ciarla si è dimesso dall'agenzia regionale Arsial per correre alle elezioni. In lista anche Erica Battaglia, consigliera del PD al comune di Roma.

Regionali Lazio 2023, i nomi dei candidati del Partito Democratico

I candidati per la provincia di Roma

Leodori Daniele, Avenali Cristiana, Alessandri Mauro, Battaglia Erica, Ciarla Mario, Califano Michela, De Vita Carlo, Canini Tiziana, Federico Stefano, Castellano Vita Elisabetta, Garufi Alessandro, D'Annibale Luana, Lena Rodolfo, Droghei Emanuela, Lucci Massimo, Lima Moralis Sonia, Manzari Giovanni, Mattia Eleonora, Milo Massimo, Oliva Irina, Minnucci Emiliano, Pacitto Assunta, Pizziconi Andrea, Persili Gabriella, Santoro Leonardo, Sanzolini Simonetta, Tantillo Michele, Salvati Beatrice, Tiberi Renzo, Sciamplicotti Marika, Valeriani Massimiliano, Spicola Carmela.

I candidati per la provincia di Frosinone

Battisti Sara, Pompeo Antonio, Cecilia Alessandra, Mazzaroppi Libero, Paliotta Annalisa, Querqui Andrea

I candidati per la provincia di Latina

La Penna Salvatore, Onorati Enrica, Pannone Francesco, Cassetta Carmela, Zori Alessandro, Mastrocicco Gloria

I candidati per la provincia di Rieti

Ranalli Leonardo, Santini Elena

I candidati per la provincia di Viterbo

Panunzi Enrico, Troncarelli Alessandra, Brunelli Simone, Rossini Simona