Le elezioni regionali del Lazio si terranno domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023 Le elezioni regionali nel Lazio potrebbero tenersi nei giorni 12 e 13 febbraio 2023, ha comunicato il presidente vicario Daniele Leodori.

Le elezioni regionali del Lazio si terranno domenica 12 febbraio e nella mattina lunedì 13 febbraio 2023. Non c'è ancora l'ufficialità, ma è molto più di un'ipotesi. Su queste date si sta lavorando, ha annunciato Daniele Leodori, ex vice di Zingaretti e attualmente presidente vicario della Regione Lazio dopo le dimissioni del governatore. "Firmerò il decreto dopo aver contattato sia la Prefettura che il ministero dell'Interno per concludere tutte le procedure necessarie all'indizione delle elezioni", ha dichiarato.

Gli orari delle elezioni regionali del Lazio 2023

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma è probabile che gli orari di apertura dei seggi saranno dalle 7 alle 23 di domenica 12 febbraio e dalle 7 alle 15 di lunedì 13 febbraio 2023. Come detto, allo stato attuale delle cose si tratta ancora di ipotesi.

Per quanto riguarda il centrodestra, la coalizione non ha ancora deciso il suo candidato presidente. Al momento i favoriti sembrano Francesco Rocca, presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, e Chiara Colosimo, neo eletta deputata di Fratelli d'Italia.

I candidati alle elezioni regionali nel Lazio

Il centrosinistra per il momento ha ufficializzato la candidatura di Alessio D'Amato, assessore regionale alla Sanità uscente. Lo sostengono il Partito democratico e il Terzo Polo. Da valutare, invece, le mosse dell'alleanza Sinistra-Verdi, favorevole a un accordo tra Pd e Movimento 5 Stelle. Proprio il movimento guidato da Giuseppe Conte al momento sarebbe intenzionato a schierare un proprio candidato per tentare la corsa in solitaria.

I risultati delle elezioni 2017 nel Lazio

Nel 2017 Nicola Zingaretti è stato riconfermato presidente della Regione Lazio conquistando il 32,9% dei voti. Battuto il candidato del centrodestra, Stefano Parisi, che si è fermato al 31,2%. Roberta Lombardi, candidata del Movimento 5 Stelle, è arrivata al 27 per cento.