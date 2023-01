Sondaggi elezioni Lazio: Rocca in vantaggio su D’Amato, ma partita non ancora chiusa: ecco perché Pubblicato un sondaggio sulle elezioni regionali del Lazio realizzato dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli. Rocca è ancora in netto vantaggio su D’Amato, ma la partita non è ancora chiusa.

A cura di Enrico Tata

Secondo un sondaggio elaborato dall'istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli, nel Lazio il centrodestra ha un solido vantaggio nei confronti del candidato del centrosinistra, Alessio D'Amato. Francesco Rocca si attesterebbe infatti al 41 per cento, con D'Amato staccato al 34 per cento. Per le elezioni regionali del Lazio, ricordiamo, si voterà domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Elezioni Lazio, perché la partita ancora non è chiusa: D'Amato può recuperare?

La partita, però, non è ancora chiusa e sono tre i fattori, secondo Pagnoncelli, che potrebbero cambiare le carte in tavola: la crescita della notorietà di Rocca e Bianchi, la scelta dei tanti che oggi si dichiarano indecisi e il peso delle liste che sostengono i candidati. Come evidenziano tutti i sondaggi, D'Amato è più forte delle sue liste e Rocca è più debole. Il voto disgiunto, quindi, potrebbe favorire il candidato del centrosinistra.

Un altro dato interessante è che sette cittadini del Lazio su dieci si dicono soddisfatti della qualità della vita nella loro zona e il 50 per cento è sostanzialmente soddisfatto dell'amministrazione Zingaretti. Il 47 per cento, invece, si è espresso in maniera critica. Ma a pesare sul giudizio in merito all'operato dell'ex governatore sono soprattutto problemi e tematiche che riguardano in primo luogo la città di Roma: i trasporti e lo smaltimento dei rifiuti nella Capitale. D'Amato viene apprezzato per la gestione della sanità regionale e soprattutto per come ha gestito l'emergenza Covid. È anche il candidato più noto, conosciuto dal 61 per cento degli intervistati, contro il 47 per cento di Rocca e di Bianchi.

Da sottolineare, come già emerso in tutti i precedenti sondaggi, Rocca è in vantaggio netto grazie alla forza della sua coalizione. Le sue liste, infatti, conquisterebbero più voti rispetto a lui. Viceversa, D'Amato è più forte dei partiti che lo appoggiano anche in virtù della sua maggiore notorietà rispetto agli avversari. Un dato, quest'ultimo, che però potrebbe cambiare negli ultimi giorni di campagna elettorale. D'Amato è davvero più forte degli altri candidati o questi ultimi potranno recuperare su questo aspetto una volta raggiunto un grado elevato di notorietà?

Elezioni Lazio, il risultato dell'ultimo sondaggio Ipsos

Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio Ipsos per quanto riguarda i candidati presidenti alla Regione Lazio:

Francesco Rocca 41,2

Alessio D'Amato 34,1

Donatella Bianchi 19,6

Rosa Rinaldi (Unione Popolare) 2,1

Ecco i risultati per quanto riguarda le coalizioni che sostengono i principali candidati: