Sondaggi elezioni Lazio, D’Amato può sperare: destra in calo, Rocca più debole delle sue liste I risultati di un nuovo sondaggio Izi sulle elezioni regionali del Lazio: il centrosinistra sta rosicchiando terreno sul candidato del centrodestra, Francesco Rocca. Terza Donatella Bianchi, M5S.

A cura di Enrico Tata

D'Amato e il centrosinistra possono sperare. Secondo un nuovo sondaggio Izi per La Repubblica, l'assessore alla Sanità sta recuperando terreno sul candidato del centrodestra, Francesco Rocca. Il risultato delle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio nel Lazio non è ancora scontato, stando ai risultati della nuova rilevazione. Non solo il candidato del centrosinistra, ma anche quella del Movimento 5 Stelle, sta rosicchiando qualcosa al centrodestra. La coalizione di Giorgia Meloni, tra l'altro, raggiunge percentuali superiori rispetto al proprio candidato, mentre con D'Amato accade l'esatto opposto. Segno, questo, che Rocca non appare un candidato forte e riconoscibile, anche se la forza delle liste a lui collegate, soprattutto Fratelli d'Italia, potrebbe salvarlo e garantirgli comunque la vittoria.

Elezioni regionali Lazio, i risultati del nuovo sondaggio Izi

Stando al sondaggio Izi, effettuato tra il 13 e 15 gennaio intervistando circa 1000 persone, Rocca conquisterebbe il 41,5 per cento dei consensi, con D'Amato che salirebbe al 36,3 per cento, a 4 punti percentuale circa di distanza e recuperando 1,5 punti rispetto alla precedente rilevazione. Donatella Bianchi è terza al 18,9 per cento (era al 18,3 per cento).

D'Amato è più forte delle sue liste, Rocca più debole

D'Amato, come ricordato in precedenza, è 2 punti avanti rispetto alle sette liste che lo sostengono, ferme al 34,2 per cento. Rocca, viceversa, è indietro rispetto alla coalizione, che si attesterebbe al 45,4 per cento dei consensi, 4 punti in più del candidato. Da notare anche il calo di Fratelli d'Italia, che scenderebbe dal 32,4 per cento al 29,7 per cento. Ancora di più con questo nuovo sondaggio appare evidente come centrosinistra e Movimento 5 Stelle avrebbero avuto molte più chance di vittoria se si fossero presentati in alleanza alle Regionali.

Sondaggio Izi 13-15 gennaio:

Francesco Rocca 41,5%

41,5% Alessio D'Amato 36,3%

36,3% Donatella Bianchi 18,9%

Sondaggio Izi 29 dicembre: