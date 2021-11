Terza dose di vaccino Covid, da domani al via per gli over 40: come funziona Regione per Regione Da domani, 22 novembre, si comincia con la somministrazione della terza dose di vaccino contro il Covid alla fascia 40-59 anni. Come prenotarsi Regione per Regione.

A cura di Tommaso Coluzzi

Si parte con la terza dose, ma ancora non per tutti. Da domani la cosiddetta dose booster sarà disponibile per tutti gli over 40. La decisione era arrivata dopo giorni di discussione che avevano portato ad un ulteriore allargamento della platea – prima dagli 80 anni in su, poi dai 60 e ora dai 40, compresi ovviamente fragili e sanitari – poi si è scelto di anticipare: non più da dicembre da già da domani, 22 novembre, tutti i cittadini con più di quarant'anni che abbiano già ricevuto la doppia dose di vaccino contro il Covid potranno fare la terza, a patto che siano trascorsi almeno sei mesi dalla seconda. Ma come funziona per la prenotazione? Le regole sono leggermente diverse tra le varie Regioni. Vediamole insieme.

Terza dose di vaccino Covid, perché dovremo farla tutti

L'accelerazione nella campagna di vaccinazione con le terza dose è dovuta, ovviamente, al picco di casi di Covid che si sta verificando in tutta Europa. Guardando all'Italia appare evidente che la situazione è in netto peggioramento dal punto di vista dei numeri del contagio, anche se nel continente c'è chi è molto più in difficoltà. Per questo motivo da domani anche la fascia 40-59 anni avrà accesso alla terza dose di vaccino contro il Covid, ma presto potrebbe arrivare il via libera degli esperti anche per altre età. A sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale la protezione comincia a calare, motivo per cui i contagi tornano a salire.

Come funziona la prenotazione e la somministrazione

Da domani, 22 novembre, si parte con la terza dose per tutti gli ultraquarantenni: ma come funziona nelle diverse Regioni? In Abruzzo, Calabria e Marche si può prenotare grazie al portale di Poste italiane, o attraverso il call center. In Emilia Romagna si può prenotare al cup regionale, mentre nel Lazio si passa attraverso la piattaforma regionale. Stesso discorso per Molise e Piemonte, che hanno piattaforme e siti regionali, così come la Lombardia (in questo caso gestito sempre da Poste). In Friuli Venezia Giulia ci sono gli sportelli del Cup o il call center dedicato, mentre in Liguria, Puglia e nelle Province di Trento e Bolzano ci sono le piattaforme online dedicate. In Sicilia e Sardegna è possibile utilizzare il portale dedicato di Poste Italiane, mentre in Umbria e Toscana ci sono le piattaforme regionali. Ecco la lista completa delle piattaforme dove prenotarsi. Intanto in Basilicata, Campania, Emilia Romagna e Puglia si può andare ai centri vaccinali anche senza prenotazione per ricevere la terza dose di vaccino contro il Covid.