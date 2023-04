Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele, come sta oggi: notte tranquilla, nuovo bollettino il 26 Come sta oggi Silvio Berlusconi: gli ultimi aggiornamenti di lunedì 24 aprile sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile.

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha passato la sua ventesima notte al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato per curare un'infezione polmonare, che si è sviluppata nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica (LMMC), un sotto tipo di tumore del sangue, malattia di cui soffre da circa due anni.

Dal nosocomio sono trapelate anche questa mattina notizie positive: fonti sanitarie riferiscono infatti che il Cavaliere ha trascorso un'ennesima "notte tranquilla". L'ex premier, 86 anni, si trova nella struttura dallo scorso 5 apriledallo scorso 5 aprile, ma adesso è ricoverato in un reparto ordinario, non più in terapia intensiva, segno che le condizioni di salute del paziente sono buone, come confermato anche dai medici che lo hanno in cura. La prognosi però resta ancora riservata.

Non è atteso prima di mercoledì 26 aprile il sesto bollettino medico. Per il fondatore di FI oggi è il ventunesimo giorno di ricovero e il nono in degenza ordinaria. Ieri, dal Salone del Mobile, le rassicurazioni del vicepremier Antonio Tajani su un quadro clinico in via di miglioramento ma anche l'annuncio della limitazione delle visite politiche dietro consiglio medico.

Il numero due di Forza Italia oggi in un'intervista a La Stampa ha detto che Berlusconi è ancora saldamente al comando di Forza Italia: "Studia anche dall'ospedale. I contenuti della nostra linea politica arrivano sempre da lui", ha assicurato il ministro degli Affari esteri e vicepremier. Ed in vista della convention di Forza Italia del 5-6 maggio ha aggiunto: "Io mi auguro che in qualche modo Berlisconoi sarà con noi. Poi decideranno i medici in quale forma. Lui è molto attivo, sta già pensando alle Europee".

Ieri, dopo la vittoria in rimonta con la Fiorentina, Adriano Galliani ha detto: "Il presidente Silvio Berlusconi ha parlato con il capitano Matteo Pessina poco fa". Il vicepresidente vicario del Monza ha aggiunto: "Io l'ho sentito prima della partita, nell'intervallo e dopo la gara. Io, come sempre, per il finale ero in Duomo", ha aggiunto Galliani, abituato da tempo a trascorrere in preghiera le fasi finali di gara.

Le condizioni di salute in base all'ultimo bollettino

"Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d'organo", si legge nell'ultimo bollettino medico sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, diramato all'ospedale San Raffaele venerdì, a firma di Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, rispettivamente primari di Rianimazione e di Ematologia.

Chi è andato a trovare il leader di Forza Italia

Ieri si sono recati in visita al San Raffaele il fratello Paolo e la figlia primogenita di Silvio Berlusconi, Marina. Entrambi sono arrivati a bordo delle proprie auto dai finestrini oscurati senza rilasciare dichiarazioni.

Nel corso della giornata è stato visto uscire e poi rientrare nella struttura, come è solito fare, anche il padre della compagna del Cavaliere, Orazio Fascina.