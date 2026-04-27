Marcello Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi

Il Gup di Milano ha disposto il rinvio a giudizio per l’ex senatore e la moglie Miranda Ratti. Al centro dell’inchiesta 42 milioni di euro che, secondo l’accusa, sarebbero serviti a garantire l’impunità del Cavaliere.

La giornata di oggi segna una tappa cruciale nel lungo rapporto, non solo professionale ma anche giudiziario, tra il defunto Silvio Berlusconi e il suo storico braccio destro, Marcello Dell'Utri. La giudice per l'udienza preliminare di Milano, Giulia Marozzi, ha infatti stabilito che l'ex senatore di Forza Italia e sua moglie, Miranda Ratti, dovranno ora affrontare un processo penale. La prima udienza è stata fissata per il prossimo 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Sebbene una parte delle somme contestate sia già caduta in prescrizione (ovvero è passato troppo tempo perché lo Stato possa perseguire il reato), il nucleo dell'accusa rimane in piedi per i versamenti più recenti.

Il cuore del caso: 42 milioni in otto bonifici

L'inchiesta ruota attorno a un flusso di denaro impressionante: circa 42 milioni di euro, arrivati sul conto dei coniugi Dell'Utri attraverso otto bonifici partiti direttamente dai conti di Berlusconi tra il 2014 e il 2024. Per la Procura di Milano (che ha ereditato il fascicolo da quella di Firenze), questi soldi non sarebbero state semplici "donazioni liberali" tra vecchi amici, come sostenuto dalla difesa. L'ipotesi degli inquirenti è molto più pesante: quel denaro sarebbe stato il prezzo per l'impunità. In altre parole, bonifici versati affinché Dell'Utri continuasse a mantenere il silenzio o a fornire versioni favorevoli a Berlusconi nell'ambito dei processi legati alle stragi mafiose del 1993.

Perché quei milioni sono diventati un reato

Per comprendere la gravità delle accuse, bisogna però scavare nelle pieghe di una normativa nata per colpire i patrimoni della criminalità organizzata. Marcello Dell'Utri non è un cittadino come gli altri davanti alla legge patrimoniale: sulla sua storia pesa infatti una condanna definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Questa condizione attiva automaticamente i rigidi protocolli della legge Rognoni-La Torre, un pilastro dell'ordinamento italiano che impone ai condannati per mafia un obbligo di massima trasparenza.

In sostanza, chi ha riportato condanne di questo tipo non può arricchirsi "nell'ombra": è tenuto per legge a comunicare allo Stato ogni variazione significativa del proprio patrimonio. Per la Procura, l'ex senatore avrebbe invece agito nel silenzio più totale, omettendo di dichiarare quegli otto bonifici milionari ricevuti da Berlusconi. Questa mancata comunicazione non è considerata quindi una semplice svista burocratica, ma rappresenta per gli inquirenti una violazione diretta delle misure di prevenzione antimafia, volta a sottrarre al controllo pubblico un'enorme massa di denaro di cui lo Stato avrebbe dovuto conoscere l'esistenza e l'origine.

Il ruolo della moglie e lo schermo societario

In questo scenario, la posizione di Miranda Ratti, moglie di Dell'Utri, assume un rilievo centrale per l'accusa. La donna è stata infatti mandata a processo con l'accusa appunto di intestazione fittizia di beni. Secondo la tesi dei magistrati, Ratti avrebbe agito come un vero e proprio "scudo" legale, prestando il proprio nome o le proprie disponibilità per accogliere parte di quei 42 milioni di euro. L'obiettivo di questa manovra, secondo l'impianto accusatorio, sarebbe stato quello di schermare la reale disponibilità del denaro in capo al marito, proteggendolo così dai radar delle autorità. In quest'ottica, la complicità della moglie sarebbe stata fondamentale per permettere all'ex senatore di godere di quell'immensa fortuna senza far scattare gli allarmi legati ai suoi obblighi di sorvegliato speciale.