Quali saranno i ministri del governo Meloni: il totonomi, chi sale e chi scende Dal Ministero dell’Interno all’Economia, passando per i possibili nomi di tecnici e il ruolo dei leader dei partiti: la possibile lista e il totoministri del futuro governo Meloni.

A cura di Luca Pons

La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riceverà probabilmente l'incarico di formare un governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 13 ottobre Camera e Senato si riuniranno, nella nuova composizione emersa dopo le elezioni, e inizieranno i loro lavori. Nei giorni successivi il presidente Mattarella convocherà tutte le forze politiche, a turni, per le consultazioni nelle quali deciderà a chi affidare l'incarico. Data la composizione del Parlamento e le regole interne che si è data la coalizione di centrodestra, è praticamente certo che toccherà a Meloni, che poi avrà alcuni giorni per presentare la propria "squadra" di ministri.

In questi giorni, la leader di FdI sta pensando ai nomi che potrebbero comporre il suo governo. Dovrà tenere conto degli equilibri interni della coalizione, composta da Forza Italia, partito di Silvio Berlusconi, e dalla Lega di Matteo Salvini, oltre che al gruppo Noi Moderati di Maurizio Lupi. Ciascuna di queste forze cerca di avere il maggior spazio possibile nel prossimo esecutivo, con liste di nomi che vanno tenuti in considerazione. Ma, dall'altra parte, Meloni sembra intenzionata a scegliere tra i propri ministri anche diverse figure tecniche, non appartenenti a partiti. È il caso, ad esempio, di Fabio Panetta, già direttore generale della Banca d'Italia e attuale membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, che Meloni vorrebbe al ministero dell'Economia.

Altra situazione spinosa per la formazione del governo è quella del ministero dell'Interno, che Matteo Salvini avrebbe voluto per sé – come nel primo governo Conte – ma che Meloni sembra intenzionata ad assegnare ad altri. In pole position, in questo momento, ci sarebbe Matteo Piantedosi, prefetto comunque vicino a Salvini e suo capo di gabinetto nell'esperienza al Viminale. Ma il dicastero potrebbe andare anche a Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, che si aspetta un ruolo di peso nell'esecutivo.

Senza contare che diverse cose potrebbero cambiare in base a chi sarà presidente del Senato e della Camera. A indicarli saranno le Camere con un voto, a partire dal 13 ottobre, e i partiti della maggioranza dovranno coordinarsi per scegliere chi ricoprirà il ruolo. Ecco i principali ministeri che dovrebbero andare a comporre il prossimo governo – considerando che alcuni potrebbero essere modificati, accorpati o creati – e le persone che potrebbero occupare la carica di ministra o ministro.

Ministero dell'Interno

Matteo Piantedosi . Prefetto di Roma e capo di gabinetto di Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, nel governo Conte I.

. Prefetto di Roma e capo di gabinetto di Matteo Salvini quando era ministro dell'Interno, nel governo Conte I. Matteo Salvini . Segretario della Lega, già ministro dell'Interno tra il 2018 e il 2019.

. Segretario della Lega, già ministro dell'Interno tra il 2018 e il 2019. Antonio Tajani. Coordinatore nazionale di Forza Italia.

Matteo Piantedosi

Ministero degli Esteri

Elisabetta Belloni . Diplomatica e direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

. Diplomatica e direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Stefano Pontecorvo . Ambasciatore, ultimo Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan.

. Ambasciatore, ultimo Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan. Antonio Tajani . Coordinatore nazionale di Forza Italia, già presidente del Parlamento europeo e commissario europeo.

. Coordinatore nazionale di Forza Italia, già presidente del Parlamento europeo e commissario europeo. Guido Crosetto. Co-fondatore di Fratelli d'Italia.

Elisabetta Belloni

Ministero della Difesa

Adolfo Urso . Senatore di Fratelli d'Italia, presidente del Copasir.

. Senatore di Fratelli d'Italia, presidente del Copasir. Guido Crosetto. Co-fondatore di Fratelli d'Italia.

Adolfo Urso

Ministero dell'Economia

Domenico Siniscalco . Ministro dell'Economia nel secondo e nel terzo governo Berlusconi.

. Ministro dell'Economia nel secondo e nel terzo governo Berlusconi. Fabio Panetta . Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, già direttore generale della Banca d'Italia .

. Membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea, già direttore generale della Banca d'Italia . Maurizio Leo. Responsabile economico di Fratelli d'Italia.

Fabio Panetta

Ministero della Giustizia

Carlo Nordio . Ex magistrato e deputato di Fratelli d'Italia.

. Ex magistrato e deputato di Fratelli d'Italia. Giulia Bongiorno. Avvocata e senatrice della Lega.

Carlo Nordio

Ministero dello Sviluppo economico

Giancarlo Giorgetti . Membro della Lega, attuale ministro dello Sviluppo economico.

. Membro della Lega, attuale ministro dello Sviluppo economico. Antonio D'Amato . Ex presidente di Confindustria.

. Ex presidente di Confindustria. Matteo Salvini . Segretario della Lega.

. Segretario della Lega. Antonio Tajani. Coordinatore nazionale di Forza Italia.

Giancarlo Giorgetti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Edoardo Rixi . Deputato della Lega, già viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel primo governo Conte.

. Deputato della Lega, già viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel primo governo Conte. Fabio Rampelli. Deputato e cofondatore di Fratelli d'Italia.

Edoardo Rixi

Ministero della Salute

Guido Rasi . Già direttore esecutivo dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) e direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco).

. Già direttore esecutivo dell'Ema (Agenzia europea per i medicinali) e direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco). Licia Ronzulli. Senatrice di Forza Italia.

Guido Rasi

Ministero dell'Istruzione

Anna Maria Bernini . Senatrice di Forza Italia, avvocata e ex professoressa di diritto pubblico all'Università di Bologna.

. Senatrice di Forza Italia, avvocata e ex professoressa di diritto pubblico all'Università di Bologna. Licia Ronzulli . Senatrice di Forza Italia.

. Senatrice di Forza Italia. Valentina Aprea. Deputata di Forza Italia, già assessora all'Istruzione in Lombardia nella quarta giunta Formigoni e sottosegretaria all'Istruzione nel secondo e nel terzo governo Berlusconi, nel periodo della riforma Moratti.

Anna Maria Bernini

Ministero della Cultura

Giampaolo Rossi . Già membro del Consiglio di amministrazione Rai (di cui potrebbe diventare amministratore delegato) e del Consiglio di presidenza di Confindustria Radiotelevisioni.

. Già membro del Consiglio di amministrazione Rai (di cui potrebbe diventare amministratore delegato) e del Consiglio di presidenza di Confindustria Radiotelevisioni. Ilaria Cavo. Deputata di Noi moderati, già giornalista e assessora regionale alla Cultura in Liguria.

Giampaolo Rossi

Ministero degli Affari regionali

Erika Stefani . Senatrice della Lega, vicina al presidente del Veneto Luca Zaia, già ministra per gli Affari regionali nel primo governo Conte.

. Senatrice della Lega, vicina al presidente del Veneto Luca Zaia, già ministra per gli Affari regionali nel primo governo Conte. Roberto Calderoli . Senatore della Lega, già ministro per le Riforme e ministro per la Semplificazione normative, nel terzo e nel quarto Berlusconi.

. Senatore della Lega, già ministro per le Riforme e ministro per la Semplificazione normative, nel terzo e nel quarto Berlusconi. Matteo Salvini . Segretario della Lega.

. Segretario della Lega. Raffaele Fitto. Deputato di Fratelli d'Italia, già ministro per gli Affari regionali nel quarto governo Berlusconi.

Roberto Calderoli

Ministero della Transizione ecologica

Vannia Gava . Deputata della Lega, già sottosegretaria al ministero dell'Ambiente nel primo governo Conte e sottosegretaria alla Transizione ecologica nel governo Draghi.

. Deputata della Lega, già sottosegretaria al ministero dell'Ambiente nel primo governo Conte e sottosegretaria alla Transizione ecologica nel governo Draghi. Roberto Cingolani. Attuale ministro della Transizione ecologica.

Roberto Cingolani

Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

Gian Marco Centinaio . Senatore della Lega, già sottosegretario alle Politiche agricole nel governo Draghi e ministro delle Politiche agricole e del Turismo nel primo governo Conte.

. Senatore della Lega, già sottosegretario alle Politiche agricole nel governo Draghi e ministro delle Politiche agricole e del Turismo nel primo governo Conte. Maurizio Lupi . Leader di Noi moderati.

. Leader di Noi moderati. Matteo Salvini. Segretario della Lega.

Gian Marco Centinaio

Ministero della Pubblica amministrazione

Giulia Bongiorno. Avvocata e senatrice della Lega, già ministra della Pubblica amministrazione nel primo governo Conte.

Giulia Bongiorno

Ministero del Turismo

Massimo Garavaglia . Senatore della Lega, già ministro del Turismo nel governo Draghi.

. Senatore della Lega, già ministro del Turismo nel governo Draghi. Daniela Santanché. Senatrice di Fratelli d'Italia.

Massimo Garavaglia

Ministero delle Disabilità

Erika Stefani. Senatrice della Lega, già ministra per le Disabilità nel governo Draghi.

Ministero delle Politiche europee

Raffaele Fitto . Deputato di Fratelli d'Italia.

. Deputato di Fratelli d'Italia. Simone Bossi. Senatore della Lega, già vicepresidente della commissione parlamentare sulle Politiche dell'Unione europea.