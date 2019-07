L’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, lancia una scuola politica estiva, di quattro giorni, per giovani ragazzi con meno di 30 anni. Un’iniziativa che si terrà dal 21 al 24 agosto e che il senatore del Pd rilancia con un post sui social: “Siamo circondati da populismo e fake news. Dobbiamo ripartire dall’educazione, dallo studio, dalla formazione. Per questo dal 21 al 24 agosto al Ciocco (Lucca), ospiteremo una scuola estiva per under 30. Sono le ultime 24 ore per iscriversi: sarà un’esperienza diversa, tanto studio. Ma solo studiando combatteremo la cialtroneria di chi ci governa”.

La scuola estiva ‘Meritare l’Italia’, questo il nome, è rivolta a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni: questi ragazzi e queste ragazze passeranno “quattro giornata con Matteo Renzi, per combattere le fake news, per costruire una visione di futuro, per rendere protagonista una nuova generazione”, come si legge sul sito dei Comitati azione civile. Nella descrizione si legge ancora: “Non è una semplice scuola di politica, ma un’occasione inedita di formazione, incontro, discussione. Un tempo per lavorare insieme, per studiare, conoscere, appassionarsi: perché per osare sogni grandi servono strumenti interpretativi dell’oggi e del futuro che si sta generando. Per questo vogliamo formare una nuova classe dirigente, che sia competente, coraggiosa, appassionata; una generazione di leaders non di followers”.

Renzi parla sul sito di una grande sfida: “Meritare l’Italia, con tutta la sua storia e la sua bellezza, ma anche riempire l’Italia e il suo futuro di merito”. “Per la partecipazione verrà richiesto un contributo di 100 euro che comprenderà tutte le spese di vitto e alloggio”, si legge ancora.

Le polemiche politiche: Pd contro M5s

Anche su questa iniziativa dell’ex presidente del Consiglio, non mancano le polemiche, sollevate dal Movimento 5 Stelle e dalla deputata Vittoria Baldino: “Renzi mette in campo una propria scuola di formazione politica per under 30 con l'obiettivo di contrastare il populismo. È questa la nuova trovata dell’ex segretario Pd che in questo modo vuole ‘combattere la cialtroneria’. Sappiamo tutti che l’unico cialtrone vero è proprio Renzi che, non solo non ha mantenuta la promessa di lasciare la poltrona da politico per sempre come aveva detto, ma ha addirittura presentato recentemente una proposta di legge con cui chiede 20 milioni di euro ai cittadini italiani per finanziarsi le primarie del Pd. Colui che ha precarizzato selvaggiamente il mondo del lavoro con una legge indegna come il jobs act cosa vorrebbe insegnare ai ragazzi? Di essere sfruttati a vita? Di non poter avere mai contratti stabili per costruirsi un futuro?”.

A lei replica il deputato del Pd Luciano Nobili: “Le parole della Baldino su Renzi sono un esempio della malafede e della meschinità a cui possono arrivare le farneticazioni di chi, per nascondere la propria disastrosa incapacità, cerca di demolire le capacità altrui. Se la Baldino volesse invece imparare qualcosa, presenti pure una domanda per entrare nella scuola di Renzi. E magari dica a Di Maio e Toninelli di unirsi a lei. Il problema è che la scuola è aperta solo ai giovani in gamba. Per cui temo che lei, Di Maio e Toninelli verrebbero quasi sicuramente scartatati. Come presto verranno scartati dagli italiani”.