Lo stato di emergenza, insieme alle mascherine e alle discoteche, rimane uno degli ultimi dossier aperti in tema di ritorno alla normalità. Sull'addio alle mascherine all'aperto il Comitato tecnico scientifico si pronuncerà nel tardo pomeriggio di oggi, mentre per le discoteche manca ancora una data. Così come non si è ancora arrivati a un'intesa per quanto riguarda lo stato di emergenza, in scadenza il prossimo 31 luglio. Nelle ultime settimane erano esplose le polemiche in merito a una possibile proroga e il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aveva cercando di metterci un punto sottolineando che manca ancora oltre un mese al termine e che una decisione verrà presa solo in prossimità del 31 luglio. Il dibattito, però, non si è esaurito.

Cosa pensano gli esperti della proroga dello stato di emergenza

L'ultimo in ordine cronologico a esprimersi in favore di una proroga è Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive all'Ospedale Sacco di Milano, che intervenendo ad Agorà su Rai3 ha detto: "Il dibattito è di ordine elettorale, perché i fatti dicono che non abbiamo ancora risolto l'emergenza e che in un Paese come il nostro, in cui ogni Regione fa quello che vuole, mantenere una situazione in cui c'é maggior capacità di controllo sui provvedimenti più importanti, è rassicurante e necessario". Sulla stessa linea anche il virologo Fabrizio Pregliasco, che alcuni giorni fa ha commentato: "È giusto prorogare lo stato d'emergenza fino a dicembre, per dare una flessibilità all'organizzazione in una situazione che per ora va bene, ma che potrebbe darci un colpo di coda. E quindi ben venga una flessibilità mantenuta nel tempo".

D'accrodo anche Pierluigi Lopalco, che ha aggiunto: "Credo sia necessario prorogare lo stato di emergenza. Innanzi tutto perché la pandemia è tutt'altro che conclusa. Inoltre è importante ancora dare un forte segnale di prudenza fino a quando non si possa davvero scrivere la parola fine. In emergenza purtroppo bisogna anche prendere decisioni di politica sanitarie basate su evidenze deboli (non assenti). Non possono essere applicate in pandemia le stesse regole della gestione ordinaria della sanità". Anche Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, si è detto "assolutamente favorevole alla proroga dello stato d'emergenza" perché "non è finita, anche se siamo sicuramente in una fase positiva".

I politici a favore della proroga

A favore di una proroga non si sono espressi solo scienziati, ma anche diversi esponenti politici. Tra questi c'è l'esponente del Partito democratico, Francesco Boccia, che ha commentato: "Lo stato di emergenza sarà prorogato fino a quando il Covid-19 non sarà sconfitto definitivamente. È da ipocriti pensare di cancellarlo proprio in questa fase. A chi ancora utilizza lo stato di emergenza come arma politica, voglio ricordare che serve per le procedure amministrative delle Regioni e dello stesso Commissario all'emergenza".

Anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto che "la proroga dello stato di emergenza è molto sensata oltre l'autunno". E ancora: "Sul fronte sanitario il peggio è alle nostre spalle, ma non è finita. Lo dimostra la necessità di monitorare le varianti, la sorveglianza immunologica, l'attesa per quello che succederà in l'autunno, e dobbiamo completare ancora la vaccinazione della popolazione adulta fino ai tre quarti".