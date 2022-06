Cunial è l’unica a votare No al piano europeo contro il cancro alla Camera: “C’è dietro Bill Gates” La deputata No Vax è l’unica in tutta la Camera a votare contro la mozione unitaria che impegna il governo nella lotta contro il cancro: “È scritto da Bill Gates”, attacca su Telegram. I vaccini “sono la causa del cancro stesso” e la telemedicina sarà “sorretta dal 5G e da un green pass a vita”.

A cura di Tommaso Coluzzi

No al piano europeo di lotta contro il cancro, perché c'è dietro Bill Gates. L'ultima della deputata No vax Sara Cunial – dopo l'aglio e il paletto sventolati alla Camera e le parole contro Mario Draghi – è il voto contrario a una mozione appena approvata in Parlamento. A diffondere la notizia è stata lei stessa sul suo canale Telegram, dove si vanta di essere stata l'unica a votare contro il testo. "Oggi alla Camera è stata votata la mozione numero 1-00427 riguardante ‘l’attuazione delle misure previste nel Piano Europeo di lotta contro il Cancro', quello, per intenderci, scritto da Gates e Gavi e promosso a Davos ed Aspen – scrive Cunial – La mozione, appena approvata con il mio SOLO voto contrario, è stata promossa da tutti i partiti, maggioranza e opposizione, nuova e vecchia".

Nello specifico si tratta di una mozione condivisa da tutto l'arco parlamentare che impegna il governo su quaranta punti per la lotta contro il cancro: si va dall'adozione di iniziative per l'immediata attivazione delle principali misure contenute nel Piano europeo di lotta contro il cancro al perfezionamento del Piano nazionale oncologico in linea con quello comunitario (che prevede una serie di obiettivi). Passando per infrastrutture, investimenti, telemedicina, assistenza, reintegrazione dopo un periodo di lavoro agile, potenziamento della prevenzione, sostegno psicologico e lotta al cancro infantile.

Per Cunial si tratta di un grande complotto, e attacca uno per uno tutti i punti della mozione. L'impegno europeo non va bene: "Alla faccia della sovranità nazionale". E ancora: il vaccino contro il Papilloma virus è "uno dei più pericolosi della storia", mentre quelli a Rna "sono la causa del cancro stesso". Poi accusa: "Lo dice la scienza sarà il mantra con cui respingeranno qualsiasi tipo di terapie contrarie alle lobby". E la telemedicina sarà "sorretta dal 5G e da un green pass a vita". Quanto al cancro infantile dice: "Chissà come mai sta per esplodere in tutta la sua tragicità, il mantra è nel 2023 il cancro sarà la prima causa di morte". Poi allega la lista dei firmatari della mozione e conclude: "Leggete bene i nomi di chi ci sta condannando a vivere (e a morire) da schiavi".