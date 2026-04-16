Meloni ora tenta la sponda con Macron e va a Parigi: il piano europeo per riaprire lo stretto di Hormuz

Una delle conseguenze dello strappo con Donald Trump è l’avvicinamento di Giorgia Meloni al fronte europeo, quello capitanato dai leader della cosiddetta coalizione dei Volenterosi. Quindi Emmanuel Macron, presidente francese, e Keir Starmer, premier britannico. Domani la nostra presidente del Consiglio volerà a Parigi per il vertice organizzato dall’Eliseo, a cui sarà presente anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz oltre a diversi altri leader in collegamento. Il punto in agenda sarà il fronte caldo della guerra nel Golfo, cioè lo stretto di Hormuz. Da quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, lo stretto è rimasto chiuso: l’Iran ha minato il fondale, costringendo le navi a passare per un canale strettissimo di fronte alla sponda iraniana dove qualsiasi imbarcazione si trovava quindi a tiro dei Pasdaran.

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Il fronte caldo dello stretto di Hormuz

Con l’accordo di una settimana fa sul cessate il fuoco era stata trovata un’intesa su una almeno parziale riapertura, ma i negoziati in Pakistan sono naufragati dopo appena un giorno: di conseguenza il traffico rimane minimo – sempre sotto controllo iraniano – e gli Stati Uniti di Trump hanno imposto un blocco a loro volta verso qualsiasi nave proveniente o diretta verso i porti iraniani. Il monitoraggio del traffico navale di questi giorni ci dice che questo secondo blocco non ha avuto pressoché alcun effetto e diverse navi cargo, anche già sanzionate dagli Stati Uniti, sono passate tranquillamente per quella rotta. Ma il primo blocco invece ha avuto effetti devastanti in queste settimane. Per quel canale passa circa un quinto del carburante globale, così come una gigantesca fetta del mercato dei fertilizzanti: per cui il rischio – in molti pezzi di mondo già realtà – è quello della doppia crisi, quella energetica e quella alimentare.

Il vertice degli europei a Parigi, con Meloni

Bisogna trovare una soluzione al più presto e Meloni, Macron, Starmer, Merz e gli altri domani cercheranno di fare esattamente quello. Il punto principale dei lavori riguarderà una proposta di piano di sminamento dello Stretto, in modo da rendere di nuovo quella rotta pienamente navigabile. Ma qualsiasi strada per arrivare a questa soluzione è difficile da realizzare se il cessate il fuoco rischia di saltare in qualsiasi momento. E ad oggi, la tregua è debole. Perché i negoziati non riescono a trovare un terreno comune di dialogo, viste le distanze abissali sul programma nucleare iraniano. E poi, anche a causa di quello che succede in Libano, dove Israele continua a occupare il Sud del Paese e bombardare anche Beirut.

La proposta dell'Iran

Per arrivare a un nuovo round di colloqui l’Iran potrebbe accettare di lasciar passare le navi dal lato omanita dello stretto e questa sarebbe una possibilità che si sta sondando secondo quello che fa sapere una fonte di Teheran. Ovviamente lo farebbe solo in cambio di certezze, sul fatto di non essere nuovamente attaccato. Si tratta insomma di un gesto di apertura per tornare a negoziare: l’Iran non minaccerebbe più le navi che passano da quel lato – anche se non è chiaro se verrebbe anche sminato il fondale – a patto che gli Stati Uniti siano disposti a trattare. Tra le condizioni di Teheran, oltre a quelle sul programma nucleare – ci sarebbe anche la pretesa di mantenere il controllo dello stretto, cosa che non è chiaro come verrebbe percepita dalla Casa Bianca.

Insomma, il vertice convocato domani da Macron e Starmer per mettere a punto una strategia sullo stretto di Hormuz non sarà semplice. Per Meloni, la sua partecipazione sarà anche una presa di posizione. Dopo aver ostentato per mesi un trumpismo acceso, che però non ha portato a nulla – anzi, alla fine pure lei è stata attaccata dal tycoon – Meloni starebbe provando a riavvicinarsi alla sponda europea, a dimostrare che c’è un altro perimetro di alleanze in cui si può inserire.

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