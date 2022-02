Paolo Sorrentino, arriva la nomination agli Oscar, Napoli fa festa: “Premiato lo sguardo sulla città” La candidatura all’Oscar per miglior film straniero per il film di Paolo Sorrentino fa esultare la città. Numerosi i messaggi al regista partenopeo.

A cura di Redazione Napoli

Sorrentino con l’Oscar per "La Grande Bellezza"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nomination agli Oscar come miglior film internazionale per "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, fa gioire Napoli. Il film del regista partenopeo, già premiato dalla Academy nel 2013 per "La grande bellezza" stavolta riguarda molto la sua città natale, vista la trama – la vita post-adolescenziale dello stesso Sorrentino, segnata dalla perdita di entrambi i genitori, e lo sguardo su Napoli, protagonista al pari del grande gruppo di magnifici attori che hanno recitato nel film, dal protagonista Toni Servillo a Teresa Saponangelo, Massimiliano Gallo, Ciro Capano e Renato Carpentieri solo per citarne alcuni. Ieri, alla notizia dell'inserimento nella cinquina che a marzo si giocherà l'ambita statuina, il regista originario del quartiere Vomero ha ringraziato tutti tra l'altro pubblicando su Instagram la foto di un camion con il volto di Diego Armando Maradona, altro grande protagonista del suo film, dipinto sul portellone, in viaggio su un'autostrada.

Ovviamente non sono mancati i messaggi istituzionali: «Siamo molto orgogliosi per la nomination agli Oscar come miglior film straniero per ‘È stata la mano di Dio'. Congratulazioni a Paolo Sorrentino e a tutto lo straordinario cast. È una vittoria anche per Napoli» dice il sindaco, Gaetano Manfredi, su Twitter. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, pone l'accento sul sostegno dell'ente al lungometraggio prodotto da produzione The Apartment e Fremantle. e distribuito da Netflix e Lucky Red:

È davvero una grandissima soddisfazione e un motivo di orgoglio per tutti noi. Il sostegno della Regione Campania all'industria del cinema e dell'audiovisivo continua ad ottenere successi sviluppando talenti e creatività, economia e lavoro.

Fra i messaggi di giubilo, quelli dell'ex sindaco Luigi De Magistris: «Ancora Napoli protagonista nel mondo» della vice presidente

del Parlamento Ue Pina Picierno:

Complimenti a Paolo Sorrentino per la candidatura agli Oscar, come miglior film internazionale, del suo nuovo capolavoro . Ancora una volta il suo sguardo originale diventa un atto d'amore per il cinema.