In occasione dell'election day, per via della pandemia, il governo ha stabilito delle regole che gli elettori dovranno rispettare per votare in sicurezza. Il ministero della Salute ha diffuso un protocollo per limitare il rischio di contagi da Covid-19: si va dall'obbligo di indossare la mascherina, ai percorsi di ingresso e uscita separati. Sia i cittadini che si recano alle urne, sia i presidenti dei seggi e tutti i componenti degli stessi dovranno sempre indossare la mascherina per coprire naso e bocca. Il dispositivo di protezione potrà essere abbassata solo per permettere l'identificazione della persona che si accinge a votare. Nei luoghi adibiti al voto si troveranno anche sei dispenser di gel igienizzante. Le matite copiative dovranno essere sanificate dopo ogni utilizzo. Anche le superfici e le cabine di voto dovranno essere igienizzate alla fine di ogni giornata. L'utilizzo dei guanti non sarà necessario per gli elettori, che invece devono essere indossati dagli scrutatori durante lo spoglio delle schede.