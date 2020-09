Urne aperte per le regionali in Veneto: per questa tornata elettorale si vota oggi, domenica 20, fino alle 23 e domani, lunedì 21 settembre, dalle 7 alle 15, sia per le regionali che per le elezioni amministrative che per il referendum. Il grande favorito dai sondaggi resta il governatore uscente Luca Zaia, che punta al terzo mandato consecutivo. Manca l'intesa nel centrosinistra che corre in queste elezioni con 3 differenti candidati: Arturo Lorenzoni per il PD, Daniela Sbrollini per Italia Viva e Enrico Cappelletti per il Movimento 5 Stelle. L'affluenza registrata ha evidenziato che, fino alle 12 di oggi, hanno votato il 14,7% degli aventi diritto.

Ecco tutte le informazioni utili per questa tornata elettorale veneta: fino a che ora si vota, la legge elettorale, i candidati, gli ultimi sondaggi e quando arriveranno i risultati.

L'affluenza alle ore 12 per le elezioni regionali in Veneto

È stato reso noto il dato sull'affluenza per le elezioni regionali che in Veneto è stata del 14,7% fino alle ore 12. Durante le ultime elezioni regionali, che si sono svolte nel maggio del 2015, all'affluenza alle urne alle 12 era stata del 17,76% mentre, alla chiusura delle urne aveva votano il 57,15% degli aventi diritto. Si tratta di un dato parziale che va valutato tenendo in considerazione anche del fatto che nel 2015 si poteva votare solo un giorno mentre, quest'anno, due.

Elezioni Veneto 2020: fino a che ora si vota e quando arrivano i risultati

In Veneto, come per le altre elezioni regionali in Italia del 2020, si vota domenica 20 e lunedì 21 settembre, in concomitanza con il voto per il referendum costituzionale e per le elezioni amministrative. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. Per avere i risultati definitivi e scoprire chi sarà il nuovo governatore, sarà necessario attendere la fine delle operazioni di scrutinio. Stando, però, alle ultime rilevazioni sulle regionali in Veneto, il governatore uscente e candidato del centrodestra Luca Zaia è il favorito con una percentuale di gradimento tra il 70 e il 74%; il principale sfidante Arturo Lorenzoni, sostenuto dal centrosinistra, non va oltre il 20% dei consensi.

Elezioni regionali Veneto, come si vota: la legge elettorale

La legge elettorale che regola il voto in Veneto, ribattezzata Zaiatellum, è stata varata nel 2012 ed in parte modificata nel 2018. Si tratta di un sistema elettorale a turno unico, per cui vince lo sfidante che riesce a ottenere anche un solo voto in più. L'assegnazione dei seggi è basata su un premio di maggioranza che prevede l'attribuzione del 60% dei seggi al candidato che riesce a raccogliere più del 40% dei voti. La soglia di sbarramento è fissata al 5% per le coalizioni, al 3% per le liste singole. Il voto disgiunto è previsto, come anche la doppia preferenza di genere. Ecco il fac simile della scheda elettorale per le regionali venete.

Regionali Veneto, i candidati e le liste

In lizza per la carica di Presidente della Regione Veneto ci sono 9 candidati, supportati da 17 liste, tra le quali due coalizioni: