Oggi si vota: dalle 7 alle 23 di oggi domenica 20 e dalle 7 alle 15 di domani lunedì 21, gli elettori pugliesi sono chiamati alle urne per le elezioni regionali in Puglia. Come per le regioni italiane, anche in Puglia oggi si voterà anche per le elezioni amministrative e per il referendum. Testa a testa tra i due principali candidati, il governatore uscente Michele Emiliano, candidato del centrosinistra, e Raffaele Fitto, candidato del centrodestra. Il centrosinistra si presenta a queste regionali pugliesi completamente frammentano con Italia Viva e +Europa che appoggiano la candidatura di Ivan Scalfarotto e il Movimento 5 Stelle che candida Antonella Laricchia.

Gli elettori, in base alla leggere elettorale in Puglia, potranno avvalersi del voto disgiunto ed esprimere una doppia preferenza di genere. Si voterà in un turno unico con un sistema proporzionale che prevede l'assegnazione di un premio di maggioranza.

Ecco tutte le informazioni per le regionali in Puglia, fino a che ora si vota, come si vota, i nomi dei candidati, il fac simile della scheda elettorale e gli ultimi sondaggi con le previsioni di voto.

Regionali in Puglia: fino a che ora si vota e quando arrivano i risultati

La data delle elezioni regionali in Puglia è domenica 20 e lunedì 21 settembre. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Dopo la chiusura delle urne, si daranno inizio alle operazioni di scrutinio con lo spoglio prima delle schede referendarie e poi di quelle regionali. I primi exit poll arriveranno dopo qualche ora mentre per i risultati definitivi bisognerà aspettare la fine dello scrutinio.

Gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto in Puglia vedono il candidato del centrodestra Raffaele Fitto in leggero vantaggio sul governatore uscente Michele Emiliano; il primo totalizza tra il 39 e il 43% dei consensi, il secondo non va oltre il 40%. Molto più lontana la candidata del Movimento 5 Stelle Antonella Laricchia, che si attesta tra il 14 e il 18%.

La legge elettorale per le elezioni regionali in Puglia

La legge elettorale che regola il voto alle regionali in Puglia è stata varata nel 2015 e prevede un sistema di voto proporzionale a turno unico; ciò significa che il vincitore è colui che riesce a ottenere anche un solo voto in più rispetto agli altri sfidanti. L'assegnazione dei seggi, che sono 50, viene portata avanti in parte su base circoscrizionale, in parte in base al listino unico regionale. Non c'è soglia di sbarramento ed è possibile effettuare il voto disgiunto, oltre che assegnare la doppia preferenza di genere. La scheda elettorale sarà di colore arancione, come si vede dal fac simile.

Regionali Puglia 2020: candidati e liste

Il Presidente della Giunta e i Consiglieri Regionali saranno eletti tenendo in considerazione tutti i risultati delle liste presentate dai candidati nelle singole circoscrizioni. I candidati in corsa per la carica di Presidente della Regione Puglia sono otto: