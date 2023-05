Incoronazione re Carlo III, tutti gli invitati presenti alla cerimonia di oggi Dal principe Harry (senza Meghan) passando per il presidente Sergio Mattarella, fino a Katy Perry e Andrea Bocelli. Ecco gli oltre duemila invitati alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo III in programma oggi all’Abbazia di Westminster (e che proseguirà col Coronation Concert al castello di Windsor). Per gli Stati Uniti presente la First Lady Jill Biden.

A cura di Biagio Chiariello

Non ci sarà Joe Biden, ma oltre 100 altri capi di stato hanno accettato gli inviti all'incoronazione di Re Carlo III in programma oggi 6 maggio. La lista dei circa 2.400 invitati include sovrani, politici, celebrità e artisti internazionali. L'evento sarà trasmesso in diretta tv anche nel nostro Paese.

Tra i capi di Stato ci saranno Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte, il presidente tedesco Franz-Walter Steinmeier, Re Felipe VI e Letizia di Spagna e i principi di Monaco. Per l'Italia ci sarà il presidente Sergio Mattarella e il tenore Andrea Bocelli. Tra i nomi degli cantanti che animeranno l'evento: i Take That, Katy Perry e Lionel Richie.

I leader mondiali e le figure istituzionali invitati all'incoronazione

Sebbene non sia stata rilasciata alcuna lista ufficiale, si prevede che siano stati invitati tutti i primi ministri degli attuali 15 regni del Commonwealth, tra cui il premier australiano, Anthony Albanese, il premier della Nuova Zelanda, Chris Hipkins, e quello canadese, Justin Trudeau. Il presidente Usa, che non potrà essere presente, sarà rappresentato dalla first lady, Jill Biden.

Tra gli altri Carlo III ha voluto accanto a sé i reali di Giordania Abdallah e Rania, i principi del Giappone Akishino e Kiko (poiché l’imperatore Naruhito non presenzia a celebrazioni di questo tipo) i reali Guglielmo e Maxima d’Olanda, il re dei Maori Tuheitia Paki, il principe Haakon e la principessa Mette Marit di Norvegia, i principi Frederik e Mary di Danimarca, il re Carlo Gustavo XVI di Svezia e della principessa Vittoria di Svezia, Filippo e Matilde del Belgio, Anna Maria di Grecia, Paolo e Marie Chantal di Grecia.

Per quanto riguarda i capi di Stato, oltre a quelli già citati ci saranno il presidente polacco Andrzej Duda, il primo ministro della scozia Humza Yousaf, il primo ministro del Pakistan Shehbaz Sharif.

Dalle conferme rese pubbliche sappiamo che ci saranno i rappresentanti di nove monarchie europee più le famiglie reali di Bhutan, Giordania, Tonga e Thailandia, il re Maori della Nuova Zelanda e la casa imperiale del Giappone. Presenti anche i rappresentanti delle ex case reali di Bulgaria, Romania e Grecia.

L'Iran non è stato invitato, a differenza di quanto accaduto lo scorso anno col funerale della Regina Elisabetta. Teheran si unisce a una lista che include Russia, Bielorussia, Myanmar, Afghanistan, Siria e Venezuela.

Justin Trudeau

I membri della famiglia reale presenti a Westminster

Saranno presenti sia i membri della famiglia della regina consorte, Camilla, che quelli di re Carlo: quindi ci saranno William e Kate, il principe e la principessa del Galles. Il loro primogenito, il principino George, sarà uno dei numerosi "paggi d'onore". Presenti i due dei fratelli del re, Anna, principessa reale ed Edoardo, duca di Edimburgo.

Ci sarà il principe Harry ma non il duca di Sussex non avrà la sua duchessa, Meghan Markle. Anche il principe Andrew, il duca di York, dovrebbe partecipare alla cerimonia, mentre non ci sarà la sua ex moglie, la duchessa di York, Sarah Ferguson: le figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, parteciperanno come nona e undicesima in linea di successione al trono, così come la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, e suo marito Mike Tindall.

Infine tre dei nipoti della regina Consorte, Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il suo pronipote Arthur Elliot assumeranno lo stesso ruolo e faranno parte della processione attraverso l'Abbazia di Westminster.

Il principe William e la principessa Kate

I personaggi del mondo dello spettacolo che partecipano all'incoronazione di Carlo

L’incoronazione di re Carlo III sarà anche un po' uno show.

Tanti gli artisti al Coronation Concert che in programma domenica 7 maggio sul prato del castello di Windsor davanti a circa 20mila persone. Confermati i Take That, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber, autore anche del "Coronation Theme", una serie di brani per organo e coro che saranno eseguiti anche durante la cerimonia del 6 maggio a Westminster.

E ancora Paloma Faith, Olly Murs, Steve Winwood, Nicole Scherzinger e, a sorpresa, un ospite d’eccezione, cioè l’orsetto Winnie The Pooh. Al concerto, ha confermato la Bbc, ci saranno anche star mondiali del calibro di Tom Cruise, Joan Collins e Tom Jones.

Andrea Bocelli

Chi sono i partecipanti italiani

Già abbiamo detto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per la parte ‘pop' tricolore ci sarà invece Andrea Bocelli, che si esibirà con il basso-baritono Bryn Terfel.

“Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta II in diverse occasioni – ha dichiarato Bocelli – Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al Concerto per l'incoronazione del Re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, Sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva".

Di origini italiane è Sir Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House di Londra dal 2002. Nato in Inghilterra nel 1952 da una famiglia di emigranti, è stato nominato Cavaliere nel 2012 dalla Regina Elisabetta. Sarà sua la "colonna sonora" della cerimonia.

Edoardo Mapelli Mozzi e Beatrice di York

E un po' di Italia anche nella Royal Family: presente quindi il conte italiano (nato a Londra) Edoardo Mapelli Mozzi che ha sposato nel luglio 2020, la nipote Beatrice di York (figlia di Andrea).