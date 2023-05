Chi è Antonio Pappano, il direttore d’orchestra scelto per l’incoronazione di Re Carlo III Il direttore d’orchestra inglese con cittadinanza italiana Antonio Pappano dirigerà la Royal Opera House di Londra durante l’incoronazione di Carlo III.

Antonio Pappano (a dx) con Re Carlo nel 2020 (Getty Images)

L'incoronazione di Re Carlo è uno degli appuntamenti più attesi dagli inglesi e in generale da chiunque ami la Storia dei Reali; l'evento sarà accompagnato dalla Royal Opera House di Londra che sarà diretta dal direttore d'orchestra inglese ma con la cittadinanza italiano Antonio Pappano – nato da genitori italiani che lasciarono Castelfranco in Miscano nel 1958 per cercare fortuna -, che dell'istituzione londinese è direttore musicale dal 2002. La cerimonia si terrà, sabato 6 maggio, presso l'Abbazia di Westminster a Londra, con l'incoronazione del Re e della Regina Camilla; , mentre nel 2012 la regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi alla musica e nello stesso anno è stato anche nominato Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Chi è Sir Antonio Pappano, direttore d'orchestra di origine italiana

Sir Antonio Pappano conduce l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Elisabetta Villa/Getty Imagesfor BVLGARI)

Pappano è uno dei direttori d'orchestra più famosi al mondo. Pianista, è nato a Londra il 30 dicembre 1959 e fin da subito è stato immerso nella musica, visto che il padre era un insegnante di canto, benché lui cominciò lo studio del pianoforte, facendo da accompagnatore i vari teatri come la New York City Opera, il Gran Teatro del Liceu di Barcellona, l'Opera di Francoforte, la Lyric Opera di Chicago, prima di prendersi la ribalta col debutto come direttore d’opera ne La Bohème di Giacomo Puccini all’Opera di Oslo, di cui diventò direttore musicale nel 1990. Dal 1992 al 2002 è stato direttore musicale del Théâtre Royal de la Monnaie a Bruxelles e alla fine di questa esperienza prese la direzione proprio della Royal Opera House, e dal 2005 è stato nominato direttore musicale dell’orchestra dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma, dirigendo due orchestre importanti contemporaneamente. "Coordinare due piazze come Londra e Roma non è stato semplice. La mia gioia più grande è avere ottenuto dalle orchestre una rispondenza tecnica ed emotiva straordinaria" disse in un'intervista a Repubblica. Poche settimane fa ha diretto per l'ultima volta l'orchestra romana per cui resta Direttore Emerito, mentre a partire dal 2024 sarà Direttore Principale della London Symphony Orchestra.

Antonio Pappano è sposato con la pianista Pamela Bullock, i due non hanno figli

Antonio Pappano è sposato dal 1993 con la pianista e vocal coach Pamela Bullock che ha conseguito il master come "maestro sostituto", ovvero coloro che preparano i cantanti per le opere ("Quella è la mia passione" disse in un'intervista a Repubblica. Ha continuato la carriera alla Lyric Opera di Chicago come assistente alla direzione, e fu proprio lì che i due si conobbero, instaurando inizialmente un'amicizia. Poi lei si trasferì in Europa, collaborando col direttore d'orchestra Wolfgang Sawallisch a Monaco di Baviera e quando Pappano diventò direttore musicale dell'Opera della Monnaie le chiese di raggiungerlo: a quel punto si fidanzarono e si sposarono poco dopo con rito civile e insieme lavorarono anche alla Covent Garden: "Con mia moglie, Pamela Bullock, ci siamo conosciuti professionalmente e poi è nato questo sentimento profondo. Ci siamo sposati nel 1993. Non abbiamo figli. Forse sto aspettando di crescere io. Certe volte penso che continuiamo a vivere come due studenti" ha detto qualche anno fa il direttore.