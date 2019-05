Si avvicinano le elezioni europee 2019: dal 23 al 26 maggio i cittadini dell'Unione saranno chiamati a votare per i prossimi rappresentanti del Parlamento Europeo. In Italia si voterà il 26 maggio dalle 7 alle 23, mentre in alcuni Paesi dell'Unione il voto avverrà nei giorni precedenti al nostro, ad esempio in Irlanda si andrà alle urne il 24 maggio, mentre in Olanda si voterà il 23. Il voto italiano alle europee porterà all'elezione di 73 eurodeputati sui 751 seggi complessivi dell'Europarlamento.

Lo spoglio avverrà comunque in contemporanea in tutto il continente nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio. Per quanto riguarda il nostro Paese si voterà in base alla legge elettorale del 1979, leggermente modificata nel 2009, con il sistema proporzionale puro e lo sbarramento al 4%, a differenza delle politiche per cui il minimo è il 3%. Si potrà votare un partito politico o esprimere tre preferenze tra i candidati in lista, ma esclusivamente della stessa. Non è previsto infatti il voto disgiunto, ovvero il diretto a candidati di liste diverse, pena l'annullamento della scheda. Tutti i partiti politici italiani sono pronti e impegnati nella campagna elettorale, hanno consegnato ormai da tempo le loro liste con i nomi dei candidati che, alle elezioni europee, saranno divisi in cinque circoscrizioni: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole.

Vediamo quali sono i candidati in Italia dei principali partiti, con i nomi e le liste circoscrizione per circoscrizione.

La Lega punta su Matteo Salvini per le elezioni europee

La Lega ha scelto di presentare il suo leader Matteo Salvini come capolista in tutte le circoscrizioni e insieme a lui ci saranno tutti gli eurodeputati uscenti tranne Mario Borghezio. Sono stati candidati diversi volti noti della politica italiana, come Gianna Gancia, ex moglie di Roberto Calderoli, Silvia Sardone, consigliera regionale in Lombardia ex Forza Italia e Marco Zanni, responsabile esteri del Carroccio. Ma ci saranno anche Antonio Maria Rinaldi, professore euroscettico dei talk televisivi, Vincenzo Sofo, fidanzato di Marion Le Pen e Massimo Casanova, gestore del Papeete Beach di Milano marittima. Questi sono tutti i candidati della Lega alle prossime elezioni europee, circoscrizione per circoscrizione.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Matteo Salvini

Heidi Monica Andreina

Marco Campomenosi

Alessandra Cappellari

Marta Casiraghi

Dante Cattaneo

Angelo Ciocca

Gianna Gancia

Danilo Lancini

Pietro Antonio Marrapodi

Laura Molteni

Alessandro Panza

Vittoria Poggio

Cristina Porro

Marco Racca

Paolo Sammaritani

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Stefania Zambelli

Marco Zanni

Circoscrizione Nord-Est:

Matteo Salvini

Alessandra Basso

Mara Bizzotto

Paolo Borchia

Vallì Cirpiani

Rosanna Conte

Gianantonio Da Re

Marco Dreosto

Matteo Gazzini

Paola Ghidoni

Manuel Ghilardelli

Elena Lizzi

Emiliano Occhi

Gabriele Padovani

Ilenia Rento

Circoscrizione Centro:

Matteo Salvini

Simona Renata Baldassarre

Matteo Adinolfi

Jacopo Alberti

Leo Bollettini

Anna (Cinzia) Bonfrisco

Susanna Ceccardi

Mauro Lucentini

Stefano Pastorelli

Angelo Pavoncello

Francesca Peppucci

Luisa Regimenti

Antonio Maria Rinaldi

Maria Veronica Rossi

Elena Vizzotto

Circoscrizione Sud:

Matteo Salvini

Ilaria Antelmi

Daniela Calderano

Andrea Caroppo

Massimo Casanova

Giancarlo Cerrelli

Antonello D’Aloisio

Elisabetta De Blasis

Valentino Grant

Antonella Lella

Luigi Antonio Petroni

Francesca Anastasia Porpiglia

Simona Sapignoli

Nadia Sgro

Vincenzo Sofo

Emma Staine

Aurelio Tommasetti

Lucia Vuolo

Circoscrizione Isole:

Matteo Salvini

Francesca Donato

Angelo Attaguile

Igor Gelarda

Maria Concetta Hopps

Sonia Pilli

Massimiliano Piu

Annalisa Tardino

Il Movimento 5 Stelle con cinque donne capilista

Luigi Di Maio ha scelto cinque capilista donne per le prossime elezioni europee, una per ogni circoscrizione. Saranno Maria Angela Danzì a Nord-Ovest, Sabrina Pignedoli a Nord-Est, Daniela Rondinelli al Centro, Chiara Maria Gemma al Sud e Alessandra Todde per le Isole. In lista dietro di loro c'è un mix di eurodeputati uscenti e volti noti, tra loro Massimo Castaldo, Ignazio Corrao e Laura Ferrara, ma anche Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato e Tiziana Beghin. Ci saranno anche il sindaco uscente di Livorno, Filippo Nogarin e l’ex Iena Dino Giarrusso. Vediamo i candidati del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni europee, in ogni circoscrizione.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Maria Angela Danzì

Eugenio Casalino

Eleonora Evi

Tiziana Beghin

Silvia Malivindi

Christian Di Feo

Paola Macchi

Marcella Gilardoni

Andrea Togno

Giuseppe Mastruzzo

Daniele Tromboni

Paola Pizzighini

Alessandro Di Pierro

Marco Mesmaeker

Andrea Palumbo

Simona Barello

Nicola Clerici

Maria Cristina Migliore

Monica Ferraris

Piero Puozzo

Circoscrizione Nord-Est:

Sabrina Pignedoli

Marco Zullo

Viviana Dal Cin

Alessandra Guatteri

Elena Mazzoni

Claudio Fochi

Nadia Piseddu

Matias Eduardo Diaz

Cinzia Dal Zotto

Antonio Candiello

Ulderica Mennella

Carla Franchini

Salvatore Lantino

Simone Contro

Cristiano Zanella

Circoscrizione Centro:

Daniela Rondinelli

Fabio Massimo Castaldo

Filippo Nogarin

Dario Tamburrano

Laura Agea

Silvia Noferi

Elisabetta Zuccaro

Tiziana Alterio

Lisa Giuggiolini

Stella Visconti

Gianluca Macone

Concetta Maestrini

Nicola Magi

Cosimo Giorgetti

Circoscrizione Sud:

Maria Chiara Gemma

Piernicola Pedicini

Laura Ferrara

Isabella Adinolfi

Rosa D’Amato

Michela Rescigno

Gianluca Ranieri

Mario Furore

Mariano Peluso

Enrico Farina

Vito Avallone

Alberto Claudio De Giglio

Danilo Della Valle

Franca Pulpito

Luigi Napolitano

Antimina Di Matteo

Valeria Di Nino

Stefania Gentile

Circoscrizione Isole:

Alessandra Todde

Ignazio Corrao

Dino Riccardo Maria Giarrusso

Flavia Di Pietro

Matilde Montaudo

Donato Forcillo

Antonio Brunetto

Antonella Corrado

Tutti i candidati nelle liste del Partito Democratico

I cinque capilista del Partito Democratico per le prossime elezioni europee saranno Carlo Calenda a Nord-Est, Giuliano Pisapia a Nord-Ovest, Simona Bonafè al Centro, Franco Roberti al Sud e Caterina Chinnici per le Isole. Diversi volti noti anche nelle liste dei dem, dove troviamo Roberto Battiston, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Elisabetta Gualmini, professoressa di Scienza politica all'Università di Bologna, ma anche Mamadou Sall, sindacalista della Cgil. Ci sarà anche Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa che salva i migranti, protagonista del documentario pluripremiato Fuocoammare. Vediamo circoscrizione per circoscrizione i candidati del Partito Democratico alle elezioni europee.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Giuliano Pisapia

Irene Tinagli

Enrico Morando

Patrizia Toia

Brando Benifei

Mercedes Bresso

Caterina Avanza

Giuliano Faccani

Monica Bersanetti

Pietro Graglia

Ivana Borsotto

Pierfrancesco Majorino

Edda Crosa

Luigi Morgano

Anna Mastromarino

Pierluigi Mottinelli

Angela Radicchi

Carmine Pacente

Ernestina Signoroni Lomi

Daniele Viotti

Circoscrizione Nord-Est:

Carlo Calenda

Elisabetta Gualmini

Paolo De Castro

Achille Variati

Isabella De Monte

Roberto Battiston

Cecile Kyenge

Antonio Silvio Calò

Cecilia Guerra

Furio Honsell

Alessandra Moretti

Eric Veron

Roberta Mori

Francesca Puglisi

Laura Puppato

Circoscrizione Centro:

Simona Bonafè

David Sassoli

Roberto Gualtieri

Camilla Laureti

Pietro Bartolo

Beatrice Covassi

Nicola Danti

Alessandra Nardini

Angelo Bolaffi

Lina Novelli

Mamadou Sall

Alessia Centioni

Massimiliano Smeriglio

Olimpia Troili

Bianca Verrillo

Circoscrizione Sud:

Franco Roberti

Pina Picierno

Andrea Cozzolino

Elena Gentile

Giosi Ferrandino

Gerarda Ballo

Nicola Brienza

Caterina Cerroni

Nicola Caputo

Lucia Nucera

Franco Iacucci

Anna Marra

Massimo Paolucci

Leila Keichoud

Eduardo Piccirilli

Anna Petrone

Ivan Stomeo

Mariella Verdoliva

Circoscrizione Isole:

Caterina Chinnici

Pietro Bartolo

Andrea Soddu

Michela Giuffrida

Attilio Licciardi

Virginia Puzzolo

Mila Spicola

Forza Italia: Silvio Berlusconi lascia il Centro a Tajani

Silvio Berlusconi sarà il capolista di Forza Italia alle prossime elezioni europee in 4 circoscrizioni su 5, infatti l'ex presidente del Consiglio lascerà il Centro ad Antonio Tajani, presidente uscente del Parlamento europeo. Tra i volti noti che correranno insieme al Cavaliere ci sono, oltre agli attuali eurodeputati, quasi tutti ripresentati, Alessandra Mussolini, l'ex presidente della Camera Irene Pivetti e Giusy Versace, atleta paralimpica. Presenti anche l'attuale capogruppo del partito in Sicilia, Giuseppe Milazzo, e gli ex ministri Lorenzo Cesa e Saverio Romano. Non ci sarà invece Mara Carfagna, dopo essere stata accusata di "golpe" contro il numero uno del partito. Vediamo tutti gli altri candidati nelle liste di Forza Italia.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Silvio Berlusconi

Lara Comi

Massimiliano Salini

Giuseppina Versace (Giusy)

Anna Lisa Baroni

Daniela Ruffino

Amir Atrous

Salvatore Barbagallo

Damiano Bormolini

Cinzia Maria Bosso

Benedetta Gaia Cosmi

Elisabetta Fatuzzo

Francesco Graglia

Massimiliano Grimaldi

Matteo Motta

Roberta Paparatto

Mauro Parolini

Maria Rosa Assunta Porta

Pietro Tararella

Claudia Toso

Circoscrizione Nord-Est:

Silvio Berlusconi

Sandra Savino

Irene Maria Pivetti

Roberta Toffanin

Valentina Castaldini

Emanuele Crosato

Cristina Folchini

Ilaria Giorgetti

Paola Girolami

Anna Leso

Mario Malossini

Giuseppe Papa

Alfredo Posteraro

Matteo Tosetto

Valerio Zoggia

Circoscrizione Centro:

Antonio Tajani

Alessandra Mussolini

Raffaella Buonsangue

Giovanni Paolo Bernini

Salvatore De Meo

Maria DiMasi

Alessandra Feduzi

Jacopo Maria Ferri

Salvatore Ladaga

Rita Pieri

Mario Razzanelli

Simone Rebichini

Anna Maria Costanza Rozzi

Olimpia Tarzia

Arianna Verucci

Circoscrizione Sud:

Silvio Berlusconi

Barbara Matera

Lorenzo Cesa

Fulvio Martusciello

Alessandra Mussolini

Aldo Patriciello

Carmela Bellame (Carmen)

Fulvia Michela Caligiuri

Mariagrazia Chiusolo (Molly)

Leonardo Ciccopiedi

Filomena D’Antini (Mena)

Beatrice De Donato

Paola Di Salvatore

Antonio Ilardi

Giorgio Magliocca

Antonietta Pecchia (Antonella)

Giuseppe Pedà

Sergio Paolo Francesco Silvestris

Circoscrizione Isole:

Silvio Berlusconi

Gabriella Giammanco

Salvatore Cicu

Gabriella Greco

Giuseppe Milazzo

Giorgia Iacolino

Francesco Saverio Romano

Dafne Musolino

Per FdI Giorgia Meloni sarà capolista in tutte le circoscrizioni

Fratelli d'Italia ha scelto di presentare la sua leader, Giorgia Meloni, come unica capolista in tutte le cinque circoscrizioni. Insieme a lei ci saranno diversi volti noti e nomi chiacchierati, primo tra tutti Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce, ma anche Daniela Santanché e l'ex presentatrice televisiva forzista Elisabetta Gardini. Correranno anche il sociologo Francesco Alberoni, l'ex presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto, e Marco Bertolini, generale in ausiliaria e comandante della Brigata Folgore. Questi sono tutti i candidati di Fratelli d'Italia circoscrizione per circoscrizione.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Giorgia Meloni

Francesco Alberoni

Giovanni Berrino

Fabrizio Bertot

Ubaldo Emilio Borchi

Marina Chiarelli

Novella Ferrini

Carlo Fidanza

Pietro Fiocchi

Daniela Garnero Santanché

Agostino Ghiglia

Rosaria Lombardi

Stefano Maullu

Nicoletta Molinari

Federica Picchi

Mafalda Poli

Paola Renata Radaelli

Giuseppe Romele

Roberto Rosso

Maurizia Rota

Circoscrizione Nord-Est:

Giorgia Meloni

Sergio Antonio Berlato

Cristian Bolzonella

Luca Ciriani

Renata Dal Fiume

Isabella Dotto

Michele Facci

Elisabetta Gardini

Francesca Gerosa

Giulia Manzan

Massimo Mariotti

Fabio Pietrella

Maria Cristina Sandrin

Remo Sernagiotto

Gianfranco Stella

Circoscrizione Centro:

Giorgia Meloni

Francesco Acquaroli

Arianna Alessandrini

Roberta Angelilli

Alfredo Antoniozzi

Monica Stefania Baldi

Marco Bertolini

Ida Collu

Fabrizio Ghera

Alessio Pestelli

Diego Petrucci

Federica Picchi

Nicola Procaccini

Luca Romagnoli

Michela Sciurpa

Circoscrizione Sud:

Giorgia Meloni

Rosario Achille Aversa detto Rocco

Denis Nesci

Margherita D’Urbano

Raffaele Fitto

Isabella Gentile

Marcello Gemmato

Maria Rosaria Lagrotta

Maria Letizia

Stella Mele

Caio Giulio Cesare Mussolini

Mario Quaglieri

Carmela Rescigno

Salvatore Ronghi

Alessandra Siciliano

Antonio Tisci

Ugo Tozzi

Lucrezia Vinci

Circoscrizione Isole: