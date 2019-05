in foto: In foto: Matteo Salvini.

La Lega di Matteo Salvini si sta preparando alle elezioni europee del prossimo 26 maggio. I cittadini verranno chiamati ad eleggere il nuovo Parlamento europeo, unica istituzione i cui rappresentanti vengono scelti per voto diretto. Al momento si contano 750 europarlamentari più un presidente per un totale di 751, numero che dovrebbe restare lo stesso vista la decisione di posticipare la Brexit. Ogni Stato dell'Unione europea ha diritto ad un numero fisso di eurodeputati, che viene stabilito in base alla popolazione del Paese. Il calcolo non viene fatto attraverso una proporzione diretta, bensì digressiva: i paesi più popolosi hanno più seggi in Parlamento, ma il singolo deputato ha il compito di rappresentare più cittadini. In questo modo gli elettori degli Stati più piccoli, che dispongono di meno parlamentari, hanno comunque un livello di influenza considerevole.

Gli italiani potranno eleggere 73 eurodeputati, votando con un sistema proporzionale puro. Il territorio verrà diviso in cinque circoscrizioni e ogni elettore riceverà una sola scheda, quella della circoscrizione dove esprimerà il voto, in cui dovrà contrassegnare con una X la lista favorita. Sarà inoltre possibile, ma non obbligatorio, indicare fino a 3 preferenze per i candidati di quella lista. La soglia di sbarramento che le varie liste dovranno superare per entrare nell'Europarlamento è fissata al 4%.

Salvini capolista della Lega in tutte le circoscrizioni

Sono settimane di campagna elettorale importanti per il Carroccio, partito che al momento i sondaggi confermano come il primo del Paese con il 30% dei consensi. Se le statistiche dovessero risultare esatte, la Lega potrebbe arrivare ad eleggere fino a 27 eurodeputati. Alle ultime elezioni del 2014 erano arrivati a Bruxelles solo 4 esponenti del partito. La Lega punta anche ad una posizione di leadership fra i gruppi sovranisti europei, con Matteo Salvini capolista in tutte le circoscrizioni. Verranno ripresentati tutti gli eurodeputati uscenti, con l'eccezione di Mario Borghezio, che non verrà ricandidato dopo 18 anni a Strasburgo. Fonti del Carroccio dichiarano che il partito stia presentando principalmente candidati che "arrivano prevalentemente da esperienze amministrative, dai comuni per portare a Bruxelles le esigenze e le sensibilità dei territori".

Fra i nomi più conosciuti troviamo: Silvia Sardone, consigliere regionale in Lombardia ed ex esponente di Forza Italia, Marco Zanni, il responsabile esteri di via Bellerio, Gianna Gancia, l'imprenditrice ex presidente della provincia di Cuneo ed ex moglie di Roberto Calderoli, Laura Molteni, consigliere comunale a Milano, Antonio Maria Rinaldi, un professore No Euro, Massimo Casanova, gestore del Papeete Beach di Milano marittima, dove Salvini ama andare in vacanza, e Vincenzo Sofo, fondatore del think-tank sovranista "Il Talebano" e fidanzato di Marion Le Pen, la nipote della leader del Fronte Nazionale francese.

Elezioni europee, i nomi dei candidati della Lega

Ecco quindi i nomi di tutti i candidati alle elezioni europee per la Lega nelle cinque circoscrizioni italiane, capeggiate tutte dal segretario Matteo Salvini. Le schede avranno un colore diverso in base alle circoscrizioni: gli elettori del Nord-Ovest segneranno la loro preferenza su una scheda grigia, quelli del Nord-Est su una scheda marrone, quelli del Centro su una rossa, quelli del Sud su una arancione e infine quelli delle isole esprimeranno il voto su una scheda rosa.

Circoscrizione Nord-Ovest:

Matteo Salvini

Heidi Monica Andreina

Marco Campomenosi

Alessandra Cappellari

Marta Casiraghi

Dante Cattaneo

Angelo Ciocca

Gianna Gancia

Danilo Lancini

Pietro Antonio Marrapodi

Laura Molteni

Alessandro Panza

Vittoria Poggio

Cristina Porro

Marco Racca

Paolo Sammaritani

Silvia Sardone

Isabella Tovaglieri

Stefania Zambelli

Marco Zanni

Circoscrizione Nord-Est:

Matteo Salvini

Alessandra Basso

Mara Bizzotto

Paolo Borchia

Vallì Cirpiani

Rosanna Conte

Gianantonio Da Re

Marco Dreosto

Matteo Gazzini

Paola Ghidoni

Manuel Ghilardelli

Elena Lizzi

Emiliano Occhi

Gabriele Padovani

Ilenia Rento

Circoscrizione Centro:

Matteo Salvini

Simona Renata Baldassarre

Matteo Adinolfi

Jacopo Alberti

Leo Bollettini

Anna (Cinzia) Bonfrisco

Susanna Ceccardi

Mauro Lucentini

Stefano Pastorelli

Angelo Pavoncello

Francesca Peppucci

Luisa Regimenti

Antonio Maria Rinaldi

Maria Veronica Rossi

Elena Vizzotto

Circoscrizione Sud:

Matteo Salvini

Ilaria Antelmi

Daniela Calderano

Andrea Caroppo

Massimo Casanova

Giancarlo Cerrelli

Antonello D’Aloisio

Elisabetta De Blasis

Valentino Grant

Antonella Lella

Luigi Antonio Petroni

Francesca Anastasia Porpiglia

Simona Sapignoli

Nadia Sgro

Vincenzo Sofo

Emma Staine

Aurelio Tommasetti

Lucia Vuolo

Circoscrizione Isole: