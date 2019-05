Il 26 maggio gli italiani saranno chiamati a votare per le elezioni europee del 2019, con le urne che saranno aperte dalle 7 alle 23. Nell'ultima domenica del mese i cittadini sceglieranno chi li rappresenterà al Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. In alcuni paesi dell'Unione si voterà nei giorni precedenti, ma lo spoglio avverrà in contemporanea in tutto il continente nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 maggio. Per quanto riguarda il nostro Paese si voterà in base alla legge elettorale del 1979, leggermente modificata nel 2009, con il sistema proporzionale puro e lo sbarramento al 4%. Si potrà votare direttamente la lista di un partito politico o esprimere tre preferenze tra i candidati, ma sempre della stessa lista, non è previsto infatti il voto disgiunto. Tutti i partiti politici italiani sono pronti e hanno consegnato da tempo le loro liste con i nomi dei candidati che, alle elezioni europee, saranno divisi in cinque circoscrizioni: Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud e Isole. Fratelli d'Italia schiera la sua leader, Giorgia Meloni, come capolista in tutte le sezioni. Se dovesse superare lo sbarramento del 4%, obiettivo che al momento sembra più che raggiungibile, FdI si unirà ufficialmente al gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), nel quale la Meloni ha annunciato l'ingresso del suo partito già un anno fa, pur non avendo eurodeputati.

I nomi noti che correranno insieme a Giorgia Meloni

Giorgia Meloni, come aveva già annunciato da tempo, sarà la capolista per le prossime elezioni europee in tutte e cinque le circoscrizioni, nelle quali sarà affiancata da volti più o meno noti della politica italiana. Tra i nomi più chiacchierati dei candidati di Fratelli d'Italia c'è quello di Caio Giulio Cesare Mussolini, pronipote del Duce iscritto nella lista della circoscrizione del Sud. Dopo essere stato al centro della polemica per il suo annuncio davanti al Colosseo quadrato, Mussolini si è visto prima chiudere il profilo Facebook e poi criticare per i suoi manifesti elettorali scritti con un "font fascista". Al Sud ci sarà anche Raffaele Fitto, ex presidente della Regione Puglia ed ex ministro per gli Affari regionali dell'ultimo governo Berlusconi. Tra i candidati del Centro c'è il nome di Marco Bertolini, generale in ausiliaria, comandante della Brigata Folgore alla prima esperienza in politica.

Ci sarà anche Francesco Alberoni, il sociologo e giornalista novantenne è candidato nella circoscrizione del Nord-Ovest, insieme a lui, nelle stesse regioni, correrà anche Daniela Santanché, l'ex di Alleanza Nazionale è approdata a FdI dopo aver lasciato Forza Italia nel 2017. Simile la storia di Elisabetta Gardini, che ha lasciato ad aprile il partito di Silvio Berlusconi con un post di addio pieno di risentimento. L'ex presentatrice televisiva correrà per la circoscrizione del Nord-Est. Con lei ci sarà anche Maria Cristina Sandrin, avvocato di Verona nota come "la siora Gina".

Tutti i candidati di Fratelli d'Italia alle elezioni europee

Dietro alla capolista, Giorgia Meloni, troviamo le liste dei nomi dei candidati di Fratelli d'Italia. Per le prossime elezioni europee si potranno esprimere fino a tre preferenze, purché siano di sesso differente, dai nomi elencati. Ecco tutti i candidati di Fratelli d'Italia, circoscrizione per circoscrizione:

Nord-Ovest

Giorgia Meloni

Francesco Alberoni

Giovanni Berrino

Fabrizio Bertot

Ubaldo Emilio Borchi

Marina Chiarelli

Novella Ferrini

Carlo Fidanza

Pietro Fiocchi

Daniela Garnero Santanché

Agostino Ghiglia

Rosaria Lombardi

Stefano Maullu

Nicoletta Molinari

Federica Picchi

Mafalda Poli

Paola Renata Radaelli

Giuseppe Romele

Roberto Rosso

Maurizia Rota

Nord-Est

Giorgia Meloni

Sergio Antonio Berlato

Cristian Bolzonella

Luca Ciriani

Renata Dal Fiume

Isabella Dotto

Michele Facci

Elisabetta Gardini

Francesca Gerosa

Giulia Manzan

Massimo Mariotti

Fabio Pietrella

Maria Cristina Sandrin

Remo Sernagiotto

Gianfranco Stella

Centro

Giorgia Meloni

Francesco Acquaroli

Arianna Alessandrini

Roberta Angelilli

Alfredo Antoniozzi

Monica Stefania Baldi

Marco Bertolini

Ida Collu

Fabrizio Ghera

Alessio Pestelli

Diego Petrucci

Federica Picchi

Nicola Procaccini

Luca Romagnoli

Michela Sciurpa

Sud

Giorgia Meloni

Rosario Achille Aversa detto Rocco

Denis Nesci

Margherita D’Urbano

Raffaele Fitto

Isabella Gentile

Marcello Gemmato

Maria Rosaria Lagrotta

Maria Letizia

Stella Mele

Caio Giulio Cesare Mussolini

Mario Quaglieri

Carmela Rescigno

Salvatore Ronghi

Alessandra Siciliano

Antonio Tisci

Ugo Tozzi

Lucrezia Vinci

Isole

Giorgia Meloni

Raffaele Stancanelli

Maria Carolina Varchi

Giovanni Luca Cannata

Maria Fernanda Gervasi

Francesco Rizzo

Antonella Zedda

Francesco Paolo Scarpinato