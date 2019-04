"Voglio tranquillizzare tutti: non farò campagna elettorale con fasci littori, saluti romani e fez. Trovo però inaccettabile che Facebook chiuda il mio profilo personale solo perché il mio cognome è Mussolini. Ieri sono stato bloccato fino al giorno 11 di Aprile, pur non avendo scritto nulla. Dopo una giornata di insulto libero contro la mia persona e la mia famiglia". Lo ha denunciato in una nota Caio Giulio Cesare Mussolini, candidato di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione Sud per le elezioni europee del prossimo 26 maggio.

"Se poi la policy di Facebook è consentire foto a testa in giù, insulti, minacce di morte e di aggressioni, e al contempo sanzionare una persona solo per il suo cognome, allora siamo messi malissimo – ha proseguito nella nota – Qui l'unico discriminato sono io. Facebook si comporta come un centro sociale. È inaccettabile. Sto valutando con i miei avvocati se iniziare un'azione legale". Non solo per la sua storia familiare, ma anche per la sua carriera professionale, sembra il candidato perfetto per correre per le europee con Fratelli d'Italia. Caio Giulio Cesare è infatti nipote di Vittorio, figlio di Benito Mussolini. Oggi ha 50 anni, è stato militare di Marina e dirigente di Finmeccanica, la principale azienda di Difesa italiana, per la quale ha svolto il ruolo di rappresentante in Medio Oriente.

La candidatura del pronipote del Duce è stata ufficializzata ieri dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: "È un vero piacere – ha scritto Meloni sui social – ufficializzare la candidatura di Caio Giulio Cesare Mussolini con Fratelli d'Italia per le elezioni europee del 26 maggio. Il suo curriculum parla da sé: professionista, militare e patriota. Anche con il suo contributo, siamo pronti per #CambiareTutto in Europa!". Il post è accompagnato da un video, girato volutamente nel quartiere dell'Eur, ai piedi del Palazzo della civiltà italiana, soprannominato Colosseo Quadrato, da sempre simbolo del Ventennio.