A poco più di un mese dal voto per rinnovare il Parlamento europeo il Pd schiera i suoi candidati: sono 76, di cui 39 donne e 37 uomini. I non iscritti al partito sono un terzo, solo 2 di Articolo 1-Mdp. "Ho mantenuto l'impegno di non stipulare un accordo politico tra partiti diversi", ha detto il segretario dem Nicola Zingaretti, parlando alla direzione del partito riunita al Nazareno, proprio la presentazione delle liste in vista delle elezioni europee."Articolo 1– ha aggiunto Zingaretti – sosterrà la lista contro il rischio di vittoria dei sovranisti. Non è una lista a mia immagine e somiglianza, ma a nostra immagine e somiglianza". La direzione Pd ha approvato le liste con 30 astenuti (minoranze Lotti-Guerini e Giachetti) e nessun voto contrario. Michele Meta è stato nominato all'unanimità commissario del Pd a Napoli.

"Chiedo un mandato – ha detto ancora Zingaretti – per l'insediamento della commissione per la riforma dello statuto del Pd e per aprire entro fine aprile le adesioni alla conferenza delle donne democratiche. Inoltre, per portare nella prossima direzione la questione del regolamento".

Chi sono i candidati in lista

Il capolista della circoscrizione Italia meridionale è Franco Roberti, ex Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in magistratura dal 1975, sempre in prima fila nella lotta contro le mafie e la criminalità organizzata nel Mezzogiorno. Roberto Battiston è nel collegio Italia nordest: ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, fisico sperimentale, specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle elementari, è uno dei maggiori esperti di raggi cosmici. Il 16 maggio 2014, a seguito di una selezione competitiva e valutazione di un comitato internazionale, viene nominato presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ma il 6 novembre 2018 il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha revocato la sua nomina a presidente dell'ASI.

Elisabetta Gualmini (Italia nordest), è politologa e professoressa ordinaria di Scienza politica all'Università di Bologna. Autrice di numerosi saggi sulla politica italiana. è vicepresidente e assessore alle politiche di welfare e politiche abitative della Regione Emilia-Romagna. Mamadou Sall (Italia centrale): rappresentante sindacale della Cgil di Firenze e Segretario generale dell'associazione della comunità senegalese di Firenze. Impegnato sui temi dell'integrazione e del dialogo multiculturale. Caterina Avanza (Italia nordovest): 38 anni, coordinatrice per le europee di En Marche e stretta collaboratrice di Macron Pietro Bartolo (secondo in Italia insulare): medico di Lampedusa, scrittore, che dal 1992 si dedica alla prima accoglienza sanitaria ai migranti che arrivano sull'isola e a coloro che soggiornano nel centro di accoglienza. Beatrice Covassi (Italia centrale): capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea dal 16 aprile 2016. Eric Veron (Italia nordest): imprenditore franco-olandese, fondatore di Vailog, società specializzata in sviluppo immobiliare industriale. Negli ultimi quindici anni ha costruito più di un milione e mezzo di metri quadri di capannoni industriali in tutto il mondo, per un valore di oltre un miliardo di euro.

Bianca Verrillo (Italia centrale): avvocato impegnata nella lotta alla violenza contro le donne, coordinatrice del centro antiviolenza di Macerata. Virginia Puzzolo (Italia insulare): ricercatrice della Commissione europea nel campo dell'aerospazio. Pietro Graglia (Italia nordovest): ricercatore e storico, esponente del Movimento dei Federalisti Europei. Ha pubblicato raccolte di scritti sull'Europa e su Altiero Spinelli. Silvio Calò (Italia nordest): professore di storia e filosofia a Treviso, premiato nell'ottobre scorso come "Cittadino europeo dell'anno " a Bruxelles per il suo impegno nell'accoglienza dei migranti. Da oltre tre anni ospita richiedenti asilo. Angelo Bolaffi (Italia centrale): filosofo della politica e germanista, già direttore dell'istituto della cultura italiana a Berlino. Ivan Stomeo (Italia meridionale): Sindaco di Melpignano, Presidente dell'Associazione Nazionale Borghi Autentici d'Italia e consigliere della Fondazione della Notte della Taranta.

"È ovvio che lavorare alla composizione di una lista unitaria è stato complesso anche per il segretario nazionale. Io però sono soddisfatta di essere nella testa della lista e confido nel voto degli elettori e nel buon lavoro svolto", ha detto l'onorevole Mercedes Bresso, vicepresidente del Gruppo S&D al Parlamento europeo, anche lei sulla lista per le prossime elezioni europee.

Circoscrizione Meridionale:

1) Franco Roberti;

2) Pina Picierno;

3) Andrea Cozzolino;

4) Elena Gentile;

5) Giosi Ferrandino;

6) Gerarda Ballo;

7) Nicola Brienza;

8)Caterina Cerroni;

9) Nicola Caputo;

10) Lucia Nucera;

11) Franco Iacucci;

12) Anna Marra;

13) Massimo Paolucci;

14) Leila Keichoud;

15) Eduardo Piccirilli;

16) Anna Petrone;

17) Ivan Stomeo;

18) Mariella Verdoliva.